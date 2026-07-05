Lise veya üniversiteden mezun olan gençler, öğrencilikleri sona erse de sağlık güvencelerini hemen kaybetmiyor. Akşam'ın haberine göre, mevcut düzenleme kapsamında yeni mezunlar, mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl boyunca Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeden kamu sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.
Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak
Lise veya üniversiteden mezun olan gençler için önemli bir hak bulunuyor. Mezuniyetin ardından 2 yıl boyunca Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeden devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanılabiliyor. Düzenleme, eğitim hayatı sona eren milyonlarca genci yakından ilgilendiriyor.Dilek Taşdemir
YENİ MEZUNLARA 2 YIL PRİM MUAFİYETİ
2016 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, lise veya üniversiteden mezun olan ve öğrencilik statüsü sona eren gençlere iki yıllık GSS prim muafiyeti tanındı.
Bu kapsamda mezun olan gençler, herhangi bir prim ödemeden devlet hastaneleri başta olmak üzere kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.
Düzenleme sayesinde eğitim hayatını tamamlayan gençler, iş hayatına atılana veya farklı bir sosyal güvence kapsamına girene kadar sağlık güvencesini koruyor.
Kimler bu haktan yararlanabiliyor?
İki yıllık prim muafiyeti;
Lise mezunu olup eğitimine devam etmeyen,
Üniversiteden mezun olan,
Öğrencilik statüsü sona eren gençler için uygulanıyor.
Öte yandan liseden mezun olup üniversiteye başlayan veya üniversite mezuniyetinin ardından yüksek lisans eğitimine devam edenlerin öğrencilik statüsü sürdüğü için sağlık güvenceleri de devam ediyor.
ÖRNEKLERLE UYGULAMA
Örneğin 1 Temmuz 2026 tarihinde üniversiteden mezun olan bir kişi, 2 Temmuz 2028 tarihine kadar ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.
Benzer şekilde 26 Haziran 2026'da liseden mezun olup eğitimine devam etmeyen bir genç de 27 Haziran 2028'e kadar GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alma hakkına sahip oluyor.
Bu süre içinde kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunsa bile sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel oluşmuyor.
GSS KAPSAMINDA HERKES YER ALIYOR
Türkiye'de 1 Ocak 2012'den bu yana herkes Genel Sağlık Sigortası sistemi kapsamında bulunuyor. Çalışanlar ile anne veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunanlar sağlık hizmetlerinden bu kapsamda yararlanırken, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişiler için gelir testi uygulanıyor.
Gelir testi sonucunda kişi başına düşen aylık gelirin belirlenen sınırın üzerinde çıkması halinde GSS primi ödenmesi gerekiyor. Ancak yeni mezunlara tanınan iki yıllık prim muafiyeti sayesinde, eğitim hayatını tamamlayan gençler bu süre boyunca herhangi bir GSS primi ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.
Yeni mezunları ilgilendiren bu düzenleme, hem sağlık güvencesinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor hem de iş arama sürecindeki gençlerin üzerindeki mali yükü önemli ölçüde azaltıyor.