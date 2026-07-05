Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak

GSS KAPSAMINDA HERKES YER ALIYOR

Türkiye'de 1 Ocak 2012'den bu yana herkes Genel Sağlık Sigortası sistemi kapsamında bulunuyor. Çalışanlar ile anne veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunanlar sağlık hizmetlerinden bu kapsamda yararlanırken, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişiler için gelir testi uygulanıyor.