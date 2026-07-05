Yeniçağ Gazetesi
05 Temmuz 2026 Pazar
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Gündem Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak

Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak

Lise veya üniversiteden mezun olan gençler için önemli bir hak bulunuyor. Mezuniyetin ardından 2 yıl boyunca Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeden devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanılabiliyor. Düzenleme, eğitim hayatı sona eren milyonlarca genci yakından ilgilendiriyor.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak - Resim: 1

Lise veya üniversiteden mezun olan gençler, öğrencilikleri sona erse de sağlık güvencelerini hemen kaybetmiyor. Akşam'ın haberine göre, mevcut düzenleme kapsamında yeni mezunlar, mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl boyunca Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeden kamu sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

1 15
Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak - Resim: 2

YENİ MEZUNLARA 2 YIL PRİM MUAFİYETİ

2016 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, lise veya üniversiteden mezun olan ve öğrencilik statüsü sona eren gençlere iki yıllık GSS prim muafiyeti tanındı.

2 15
Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak - Resim: 3

Bu kapsamda mezun olan gençler, herhangi bir prim ödemeden devlet hastaneleri başta olmak üzere kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

3 15
Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak - Resim: 4

Düzenleme sayesinde eğitim hayatını tamamlayan gençler, iş hayatına atılana veya farklı bir sosyal güvence kapsamına girene kadar sağlık güvencesini koruyor.

4 15
Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak - Resim: 5

Kimler bu haktan yararlanabiliyor?

İki yıllık prim muafiyeti;

5 15
Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak - Resim: 6

Lise mezunu olup eğitimine devam etmeyen,

6 15
Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak - Resim: 7

Üniversiteden mezun olan,

7 15
Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak - Resim: 8

Öğrencilik statüsü sona eren gençler için uygulanıyor.

8 15
Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak - Resim: 9

Öte yandan liseden mezun olup üniversiteye başlayan veya üniversite mezuniyetinin ardından yüksek lisans eğitimine devam edenlerin öğrencilik statüsü sürdüğü için sağlık güvenceleri de devam ediyor.

9 15
Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak - Resim: 10

ÖRNEKLERLE UYGULAMA

Örneğin 1 Temmuz 2026 tarihinde üniversiteden mezun olan bir kişi, 2 Temmuz 2028 tarihine kadar ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

10 15
Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak - Resim: 11

Benzer şekilde 26 Haziran 2026'da liseden mezun olup eğitimine devam etmeyen bir genç de 27 Haziran 2028'e kadar GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alma hakkına sahip oluyor.

11 15
Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak - Resim: 12

Bu süre içinde kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunsa bile sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel oluşmuyor.

12 15
Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak - Resim: 13

GSS KAPSAMINDA HERKES YER ALIYOR

Türkiye'de 1 Ocak 2012'den bu yana herkes Genel Sağlık Sigortası sistemi kapsamında bulunuyor. Çalışanlar ile anne veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunanlar sağlık hizmetlerinden bu kapsamda yararlanırken, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişiler için gelir testi uygulanıyor.

13 15
Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak - Resim: 14

Gelir testi sonucunda kişi başına düşen aylık gelirin belirlenen sınırın üzerinde çıkması halinde GSS primi ödenmesi gerekiyor. Ancak yeni mezunlara tanınan iki yıllık prim muafiyeti sayesinde, eğitim hayatını tamamlayan gençler bu süre boyunca herhangi bir GSS primi ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

14 15
Mezun gençlere müjde: 2 yıl ücretsiz; cepten tek kuruş çıkmayacak - Resim: 15

Yeni mezunları ilgilendiren bu düzenleme, hem sağlık güvencesinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor hem de iş arama sürecindeki gençlerin üzerindeki mali yükü önemli ölçüde azaltıyor.

15 15
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro