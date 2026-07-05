Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Servet avcılarına kritik uyarı: En büyük kayıplar böyle yaşandı

Servet avcılarına kritik uyarı: En büyük kayıplar böyle yaşandı

New York Times'ın yayımladığı kapsamlı araştırma, son 100 yılda ABD borsasında işlem gören hisselerin yüzde 96'sının risksiz Hazine bonolarının bile gerisinde kaldığını ortaya koydu. Araştırma, büyük yükselişlerin ardından yaşanan sert düşüşlere dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Servet avcılarına kritik uyarı: En büyük kayıplar böyle yaşandı - Resim: 1

Yatırım dünyasında sıkça dile getirilen "hızla yükselen hisseler her zaman kazandırır" algısının doğru olmadığına işaret eden yeni bir araştırma dikkat çekti.

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Servet avcılarına kritik uyarı: En büyük kayıplar böyle yaşandı - Resim: 2

New York Times'ın aktardığı akademik çalışmaya göre, son 100 yılda ABD borsasında işlem gören 29 binden fazla şirketin yüzde 96'sı, kısa vadeli ABD Hazine bonolarının sağladığı getirinin bile gerisinde kaldı

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Servet avcılarına kritik uyarı: En büyük kayıplar böyle yaşandı - Resim: 3

Büyük yükselişler büyük kayıplarla sonuçlandı
Araştırmada, yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği birçok şirketin ilk yıllarda astronomik değerlemelere ulaşmasına rağmen ilerleyen süreçte milyarlarca dolarlık servet kaybına neden olduğu belirtildi..

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Servet avcılarına kritik uyarı: En büyük kayıplar böyle yaşandı - Resim: 4

En fazla servet kaybı yaşatan şirketler arasında WorldCom, Lucent Technologies, Wachovia, Rivian Automotive ve VinFast Auto yer aldı.

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Servet avcılarına kritik uyarı: En büyük kayıplar böyle yaşandı - Resim: 5

Kazancı birkaç dev şirket sırtladı
Araştırmaya göre borsada oluşan toplam servetin önemli bölümü ise yalnızca birkaç teknoloji devinden geldi.

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Servet avcılarına kritik uyarı: En büyük kayıplar böyle yaşandı - Resim: 6

Apple, yatırımcılarına sağladığı 5 trilyon doların üzerindeki piyasa değeriyle son yüzyılın en fazla değer yaratan şirketi olurken, Nvidia ve Microsoft da listenin üst sıralarında yer aldı. En büyük 10 şirketin, son 100 yılda oluşan toplam borsa servetinin yaklaşık yüzde 29'unu oluşturduğu kaydedildi.

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Servet avcılarına kritik uyarı: En büyük kayıplar böyle yaşandı - Resim: 7

Endeks fonları öne çıkıyor
Araştırma, tek tek hisse seçmenin uzun vadede çoğu yatırımcı için riskli bir strateji olduğuna dikkat çekerken, geniş ölçüde çeşitlendirilmiş endeks fonlarının daha avantajlı bir yatırım yaklaşımı sunduğunu ortaya koydu.

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Servet avcılarına kritik uyarı: En büyük kayıplar böyle yaşandı - Resim: 8

Uzmanlar ayrıca, yapay zekâ temasıyla tarihi zirvelere ulaşan teknoloji hisselerinde yatırım kararı alınırken fiyat hareketlerinden ziyade şirketlerin gerçek değerlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

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