Servet avcılarına kritik uyarı: En büyük kayıplar böyle yaşandı

Apple, yatırımcılarına sağladığı 5 trilyon doların üzerindeki piyasa değeriyle son yüzyılın en fazla değer yaratan şirketi olurken, Nvidia ve Microsoft da listenin üst sıralarında yer aldı. En büyük 10 şirketin, son 100 yılda oluşan toplam borsa servetinin yaklaşık yüzde 29'unu oluşturduğu kaydedildi.