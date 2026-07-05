Yatırım dünyasında sıkça dile getirilen "hızla yükselen hisseler her zaman kazandırır" algısının doğru olmadığına işaret eden yeni bir araştırma dikkat çekti.
Servet avcılarına kritik uyarı: En büyük kayıplar böyle yaşandı
New York Times'ın yayımladığı kapsamlı araştırma, son 100 yılda ABD borsasında işlem gören hisselerin yüzde 96'sının risksiz Hazine bonolarının bile gerisinde kaldığını ortaya koydu. Araştırma, büyük yükselişlerin ardından yaşanan sert düşüşlere dikkat çekti.Kaynak: Diğer
New York Times'ın aktardığı akademik çalışmaya göre, son 100 yılda ABD borsasında işlem gören 29 binden fazla şirketin yüzde 96'sı, kısa vadeli ABD Hazine bonolarının sağladığı getirinin bile gerisinde kaldı
Büyük yükselişler büyük kayıplarla sonuçlandı
Araştırmada, yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği birçok şirketin ilk yıllarda astronomik değerlemelere ulaşmasına rağmen ilerleyen süreçte milyarlarca dolarlık servet kaybına neden olduğu belirtildi..
En fazla servet kaybı yaşatan şirketler arasında WorldCom, Lucent Technologies, Wachovia, Rivian Automotive ve VinFast Auto yer aldı.
Kazancı birkaç dev şirket sırtladı
Araştırmaya göre borsada oluşan toplam servetin önemli bölümü ise yalnızca birkaç teknoloji devinden geldi.
Apple, yatırımcılarına sağladığı 5 trilyon doların üzerindeki piyasa değeriyle son yüzyılın en fazla değer yaratan şirketi olurken, Nvidia ve Microsoft da listenin üst sıralarında yer aldı. En büyük 10 şirketin, son 100 yılda oluşan toplam borsa servetinin yaklaşık yüzde 29'unu oluşturduğu kaydedildi.
Endeks fonları öne çıkıyor
Araştırma, tek tek hisse seçmenin uzun vadede çoğu yatırımcı için riskli bir strateji olduğuna dikkat çekerken, geniş ölçüde çeşitlendirilmiş endeks fonlarının daha avantajlı bir yatırım yaklaşımı sunduğunu ortaya koydu.
Uzmanlar ayrıca, yapay zekâ temasıyla tarihi zirvelere ulaşan teknoloji hisselerinde yatırım kararı alınırken fiyat hareketlerinden ziyade şirketlerin gerçek değerlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.