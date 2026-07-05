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Kaynak: AA

Fenerbahçe, deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın kontratını bir sezon daha uzattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan duyuruda, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile bir yıllık yeni anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, futbolcunun sahadaki mücadeleci karakteri ile kulübe olan bağlılığının sözleşme yenilenmesinde etkili olduğu belirtilirken, oyuncunun da asgari ücret şartlarını kabul ederek yeni kontrata imza attığı ifade edildi. Kulüp, tecrübeli futbolcuya yeni sezonda başarı temennisinde bulundu.

2020 yaz transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna katılan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 149 resmi karşılaşmada görev aldı ve rakip fileleri 11 kez havalandırdı.