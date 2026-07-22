Haftanın dizisi: atv’nin yaz dizisi ‘Altı Üstü İstanbul’, yayınlandığı günden itibaren dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner’in paylaştığı dizi, geçen hafta tüm kategorilerde reytingini artıran tek yapım oldu.

Aldığı reytinglerle hem yapımcısının hem de kanalının yüzünü güldüren, Pazartesi akşamlarının yaz döneminde vazgeçilmezi olan dizi, sosyal medyada da çok konuşuluyor.

En mutlu günde trajik bir kaza

Haftanın filmi: Saeed Roustayi’nin hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı, oyuncu kadrosunda Parinaz Izadyar, Payman Maadi, Soha Niasti gibi isimlerin yer aldığı ‘Ceza’, geçen hafta vizyona girdi.

Film, okulda problemler yaşayan asi oğlu ile baş etmeye çalışan ve dul bir anne olan Mahnaz’ın, yeni erkek arkadaşıyla yapılan nişan töreninde yaşanan trajik bir kaza sonucu başından geçenleri konu ediniyor.

Model’den 10 yıl sonra yeni şarkı

Haftanın şarkısı: Model, 10 yıllık bir aranın ardından yeni şarkısı ‘Ölürüm Daha İyi’yi Karadul Müzik etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Can Temiz imzası taşıyan şarkının düzenlemesi Model, Tuluğ Tırpan ve Kaan Arslan tarafından yapılmış.

‘Ölürüm Daha İyi’, bir ilişkinin sona ermesiyle birlikte kaybedilenin yalnızca bir insan olmadığını; birlikte kurulan sevginin, verilen emeğin ve yapılan fedakârlıkların geride kalışını kabullenememenin yarattığı çaresizliği anlatıyor.

Hatice Kaya’nın ilk romanı çıktı

Haftanın şarkısı: Yazar Hatice Kaya’nın ilk kitabı ‘Yeniden Doğuş 1’, Tilki Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Gizem, macera ve psikolojik dram türlerini bir araya getiren eser, genç bir kızın kendi iç dünyasındaki korkularıyla yüzleşmesini ve karanlık dönemlerden geçerek aydınlığa ulaşma çabasını anlatır.

Kitabın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer alıyor: “Bir haritanın gösterdiği yol, yalnız bir kızın kalbine uzanır. Korkularla yüzleşen Hatice, karanlıktan geçerek ışığa yürür. Çünkü bazı hikâyeler yeniden doğmak içindir.”