Milli Mücadele yıllarında cepheden cepheye koşan, hem savaşan hem de yaralı askerlere şifa olan, kendi müfrezesini kurarak bağımsızlık mücadelesinin en önemli kadın kahramanlarından biri haline gelen ‘Kara Fatma’nın destansı yaşamı, ‘Mahi’ adıyla sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmin başrollerinde Aslı Tandoğan, Burak Hakkı, Ahmet Kayakesen ve Ali Oğuz Şenol yer alıyor. Senaryosunu araştırmacı yazar İlknur Bektaş’ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Hakan Kurşun var. Safe Media ve Statü Prodüksiyon ortak yapımcılığında hayata geçirilen ‘Mahi’, güçlü hikâyesi, dönem atmosferini titizlikle yansıtan prodüksiyon anlayışı ve tarihi gerçeklere bağlı anlatımıyla Türk Sineması’nın dikkat çeken dönem yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Film, Balkan Harbi’nden başlayarak Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasına kadar uzanan süreçte Kara Fatma’nın yaşadığı fedakârlıkları, Mustafa Kemal Atatürk ile yollarının kesişmesini, cephede verdiği mücadeleyi ve Türk kadınının bağımsızlık savaşındaki eşsiz rolünü etkileyici bir anlatımla beyazperdeye taşıyacak.

Derya Bedavacı’dan albüm müjdesi

Bodrum Günay Sahnesi’nde sevenlerinin karşısına çıkan Derya Bedavacı, yeni şarkısı ‘Atlatırım’ ve klibi hakkında “Çok güzel geri dönüşler aldım. Dinleyiciler şarkıyı çok sevdi, ben de bundan dolayı çok mutlu oldum” dedi.

Sanatçı, son dönemde müzik sektöründe şarkıların çok hızlı tüketildiği yönündeki değerlendirmeler hakkında ise şu ifadeleri kullandı: “Ben sürekli yeni şarkı çıkaran bir sanatçı değilim. Benim şarkılarım yıllarca dinleniyor. Elbette herkes şarkı çıkarabilir, buna saygı duyuyorum ancak ben sürekli üretip piyasaya sürmek yerine kalıcı işler yapmayı tercih ediyorum.”

Yeni projelerinden de bahseden Derya Bedavacı, önümüzdeki dönemde iki yeni single yayınlayacağını, yıl sonunda ise hayranlarını yeni bir albümle buluşturmayı planladığını belirterek “Aralık ayı gibi bir albüm hazırlığımız var” dedi.

Doğayla buluşan çağdaş heykeller

Pop art estetiğini çağdaş heykel anlayışıyla buluşturan Asmer Sultanova, yeni pop-up sergisi ‘Beyond the Bunny’ ile Bodrum Loft’ta sanatseverlerle buluştu.

Doğayla iç içe açık hava atmosferinde izleyiciyle buluşacak seçki, sanatçının ikonik figürlerini Bodrum’un doğal dokusuyla yan yana getirerek farklı bir sergi deneyimi sunuyor. Sergi, Asmer Sultanova’nın popüler kültürün hafızasında yer etmiş formları kendi görsel diliyle yeniden yorumladığı heykellerden oluşuyor.

Asmer Sultanova, tanıdık figürleri yalnızca estetik birer nesne olarak değil; duygu, aidiyet ve iletişim üzerine düşündüren karakterlere dönüştürüyor.