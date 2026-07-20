Show TV’de 13 sezondur izleyicisiyle buluşan sevilen komedi programı ‘Güldür Güldür Show’, 447. bölümüyle sezona ara verdi.

Televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran BKM imzalı yapım, yıllardır sayısız başarıya imza atarak komedinin değişmeyen adresi olarak sezon boyunca da yoluna dolu dizgin devam etti. Kendi gününde hatırı sayılır bir reyting alan programın özellikle yaz döneminde yayınlanan tekrarları bile iyi reyting alıyor. Güncel konuları farklı bir bakış açısıyla ekranlara taşıyan ‘Güldür Güldür Show’, televizyon başındaki seyircisine kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Sezona mola veren son yapım olan ‘Güldür Güldür Show’, yeni sezonda da kahkaha fırtınası estireceğe benziyor.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla izleyici karşısına çıkan ‘Güldür Güldür Show’da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı yer alıyor.

‘Çakallarla Dans’, Kadıköy’de sete çıktı

Türk Sineması’nın en uzun soluklu komedi serilerinden ‘Çakallarla Dans’, sekizinci filmi ‘Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması’ ile sete çıktı. Kadıköy’de çeşitli mekânlarda çekimlere başlayan ekibin heyecanı ve setteki neşeli anları kameralara yansıdı.

Yönetmen Murat Şeker, senarist Ali Tanrıverdi ve filmin sevilen oyuncu kadrosu, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı. Kadıköy’de çekimler için ‘motor’ diyen ekibin setteki keyifli anlarının ilk kareleri geldi.

Yapımcılığını SugarWorkz, TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Şeker’in oturduğu ‘Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması’, 6 Kasım’da seyirciyle buluşacak. Filmin çekimleri, İstanbul ile Almanya’nın Berlin ve Stuttgart kentlerinde gerçekleşecek.

‘Parafraz’la gençlere ilham olacak

Gazeteci Mehmet Deniz Kalendergil, HR Insight Türkiye’nin YouTube kanalında yepyeni ve özgün formatı ‘Parafraz’ programı ile güzel işlere imza atıyor.

İş dünyasının öncü isimlerini kanalda konuk ederek deneyimlerini gençlerle paylaşmasını sağlıyor. İlk bölümde, aynı kurumda lojistikten genel müdürlüğe uzanan 26 yıllık ilham verici kariyer yolculuğuyla fark yaratan Bambi Yatak Genel Müdürü Cem Baş’ı ağırlamış. İkinci bölümde ise, işin mutfağında başlayan, mağazacılıkla derinleşen ve CEO’luğa kadar uzanan bir kariyer hikâyesine sahip olan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem’i konuk etmiş. Programın ilk duyurusu yapıldığı andan itibaren benimde ilgiyle takip ettiğim bir kanal oldu. Yolu açık olsun.

‘Parafraz’ın, değişimin farkında olup geleceği birlikte inşa edebilmek için farklı fikir ve bakış açılarının ışığında gençlere ilham olarak yol gösterici bir program olması hedefleniyor.