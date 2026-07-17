Geçen yıl Eylül ayında başlayan 2025-2026 televizyon dizi sezonu Haziran ayı itibariyle geride kaldı. Sezon boyunca çok sayıda dizi, aldığı reytingler ile hem kanalının hem de yapımcısının yüzünü güldürdü. Birçok yapım ise, hayal kırıklığı yaratarak ekranlara veda etti.

Box Office Türkiye verilerine göre, ‘2025-2026 televizyon dizi sezonu’nda en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. Toplam 36 diziyle tamamlanan sezonda zirvenin sahibi, TRT 1’de Cuma akşamları yayınlanan ‘Taşacak Bu Deniz’ oldu. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizi, 13.55 reyting ortalamasıyla resmen sezona damga vurdu.

‘Taşacak Bu Deniz’i sırasıyla listede ‘Uzak Şehir’ (13.24), ‘Yeraltı’ (8.40), ‘Sevdiğim Sensin’ (8.14), ‘Eşref Rüya’ (7.50), ‘Abi’ (7.31), ‘Kızılcık Şerbeti’ (7.09), ‘Güller ve Günahlar’ (6.65), ‘Teşkilat’ (6.31) ve ‘Halef Köklerin Çağrısı’ (5.81) takip etti.

Bengü, yeni şarkısına evinde klip çekti

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Bengü, merakla beklenen yeni şarkısı ‘Dur Nereye’yi BNG Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri, müziği ve düzenlemesi Mert Carim imzası taşıyan şarkı, yaz mevsiminin tam ortasında enerjiyi zirveye taşımaya hazırlanıyor. Yazın enerjisine yakışır, cıvıl cıvıl ve sıcak bir görsel şölen sunmak isteyen Bengü, klip çalışması için ezber bozarak evinin kapılarını açtı.

Ecem Gündoğdu’nun yönetmen koltuğuna oturduğu klip çekimlerinde yaklaşık 30 kişilik bir ekip, sanatçının evinde misafir edildi. Tamamen bir yaz partisi konseptinde, samimi ve yüksek enerjili sahnelerle örülen klip, izleyicilere gerçek bir eğlence atmosferi sunuyor.

Küçük işletmeler için pazarlama sırları

Yazar Can Sarhanlı’nın İkinci Adam Yayınları etiketiyle yayımlanan ‘Pazarlama Zaferi’ adlı yeni kitabı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) pazarlama stratejilerini yeniden düşünmelerini sağlıyor.

Can Sarhanlı, kitapta KOBİ’lerin sınırlı bütçelerle bile büyük pazarlama etkileri yaratabileceğine dair pratik ve uygulanabilir çözümler sunuyor. Günümüz rekabetçi pazarında KOBİ’lerin ayakta kalabilmesi ve büyümesi için etkili pazarlama stratejilerine sahip olması kritik önem taşıyor.

Can Sarhanlı, bu ihtiyaca yönelik olarak kitabında, dijital pazarlamanın gücünü nasıl kullanacaklarını, müşteri bağlılığını nasıl artıracaklarını ve güçlü bir marka imajını nasıl inşa edeceklerini ayrıntılarıyla anlatıyor.