Türk Sineması’nın hafızalara kazınan, nesiller boyu izlenen kült komedilerinden ‘Hasip ile Nasip’, yıllar sonra yeni bir yorumla beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor.

Yeşilçam’ın unutulmaz ustaları Zeki Alasya ve Metin Akpınar tarafından ölümsüzleştirilen Hasip ve Nasip karakterlerinin torunları, dedeleri gibi rekabet ederken 2026 yılında modern bir uyarlamayla seyirciyi güldürecek. Greenart Grup/Vahdet Erdoğan imzasıyla hayata geçirilecek projenin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken filmin başrolleri de belli oldu. Yeni nesil ‘Hasip’e Toygan Avanoğlu, ‘Nasip’e ise Alper Kul hayat verecek. Filmin kadın başrolünde ‘Perihan’ karakteriyle Didem Balçın yer alacak. Filmin yönetmen koltuğuna ise Özgür Bakar oturacak.

Yapım, klasik filmin sıcaklığını ve mizahını korurken günümüz seyircisine hitap eden yeni bir anlatım diliyle beyazperdeye taşınacak. Kahkaha, rekabet, dostluk, aşk ve sürprizlerle dolu ‘Hasip ile Nasip’ ekibinin Ağustos ayında sete çıkması planlanırken film, Ekim’de vizyona girecek.

Blok3, Türkiye turnesine çıkıyor

Blok3, 42 bin müzikseverin katılımıyla İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirdiği ve uzun süre konuşulan ‘La Catedral’ konserinin ardından merakla beklenen ‘Kayıp Persona Türkiye Tour-Part 1’ turnesini duyurdu.

Blok3, turne kapsamında 6 Ağustos’ta Marmaris Amfi Tiyatro’da, 7 Ağustos’ta Kuşadası Amfi Tiyatro’da, 13 Ağustos’ta İzmir Arena’da ve 18 Ağustos’ta ise Ayvalık Amfi Tiyatro’da sahne alacak. Yaz konserlerinde de müzikseverlere unutulmaz geceler yaşatmaya hazırlanan Blok3, güçlü sahne performansını etkileyici ışık tasarımı, ileri sahne teknolojisi ve görsel efektlerle buluşturacak.

Sanatçının yeni turnesinin, izleyicilere uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek görkemli bir konser deneyimi sunması bekleniyor.

Ali Elmacı’dan yeni kişisel sergi

Çağdaş sanatın özgün isimlerinden Ali Elmacı, yeni kişisel sergisi ‘Ölü ya da Diri’yi Bodrum Zai’de sanatseverlerle buluşturdu.

Sanatçı, sergisinde boş kolileri ve hayalet figürlerini yalnızca popüler kültürün tanıdık imgeleri olarak değil; geçmişin bugünde bıraktığı izlerin taşıyıcıları olarak yeniden yorumluyor. Tüketim kültürü, hafıza ve varoluş kavramlarını kendine özgü görsel diliyle ele alan Ali Elmacı, gündelik hayatın sıradan nesnelerini güçlü metaforlara dönüştürerek izleyiciyi geçmiş ile bugün arasında düşünsel bir yolculuğa davet ediyor.

Sergi, yaz sezonu boyunca Bodrum Zai’de ziyaret edilebilecek.