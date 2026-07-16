Türk Sineması’nın hafızalara kazınan, nesiller boyu izlenen kült komedilerinden ‘Hasip ile Nasip’, yıllar sonra yepyeni bir yorumla beyazperdeye dönüyor. Yeşilçam’ın unutulmaz ustaları Zeki Alasya ve Metin Akpınar tarafından ölümsüzleştirilen Hasip ve Nasip karakterleri, 2026 yılında modern bir uyarlamayla yeniden sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Greenart Grup/Vahdet Erdoğan imzasıyla hayata geçirilecek proje için geri sayım başladı. Yeniden yapım hakları alınan filmin senaryo çalışmaları sürerken sinema kulislerinin en çok konuştuğu konu ise, yeni nesil Hasip ve Nasip’e hangi oyuncuların hayat vereceği… Türk Sineması’nın en sevilen ikililerinden birinin mirasını devralacak isimler için titizlikle yürütülen görüşmelerde sona yaklaşılırken oyuncu kadrosunun kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Filmin en dikkat çeken karakterlerinden biri olacak kadın başrol için de hem komedi hem de dram projelerindeki başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiren bir isimle görüşmeler devam ediyor.

Kahkaha, rekabet, aşk ve sürprizlerle dolu yeni nesil ‘Hasip ile Nasip’in, 2026’nın en çok konuşulan ve en çok merak edilen yerli yapımlarından biri olması bekleniyor.

Ebru Yaşar’dan senfonide çifte büyü

Ebru Yaşar, büyük ilgi gören senfoni konserleriyle hem kulaklara hem de gözlere hitap ediyor. Ayvalık Anfi Tiyatro’da muhteşem performansı ve göz alıcı sahne tarzıyla izleyicilerden tam not alan sanatçı, senfoni konserlerinin kendisi için bambaşka bir deneyim olduğunu söyledi.

Senfonik düzenlemelerin şarkılara yeni bir ruh kattığını belirten Ebru Yaşar, “Normal orkestramla verdiğim konserlerden bile daha fazla keyif alıyorum. Keşke bu 60 kişilik senfoni orkestrasını her yere götürebilsek. Çok büyük ve maliyetli bir organizasyon ama bu heyecanı Türkiye’nin dört bir yanında yaşatmayı çok isterim” dedi.

Senfoni konserlerinin şarkıları evrensel bir boyuta taşıdığını söyleyen sanatçı, “Dünyada farklı diller konuşuluyor ama müziğin dili tek. Notalar ortak. Senfoniyle birlikte eserler bambaşka bir kimlik kazanıyor. Söylerken adeta uçuyorum” ifadelerini kullandı.

Ece Yılmaz oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Milli karateci Ece Yılmaz, spor kariyerinin yanı sıra oyunculuk hayallerini de anlattı. Karate sporundaki başarılarıyla dikkat çeken milli sporcu, çevresinden sık sık eski dünya güzeli Azra Akın’a benzetildiğini söyledi.

Oyunculuğa da ilgi duyduğunu ifade eden Ece Yılmaz, özellikle dönem dizilerinde yer almak istediğini söyledi. Tarihi yapımları ilgiyle takip ettiğini belirten milli sporcu, “Eğer doğru proje karşıma çıkarsa oyunculuğu değerlendirebilirim. Özellikle dönem dizilerinde güçlü ve savaşçı bir kadın karakteri canlandırmak isterim” diye konuştu.

Sporun dışında müzik, dans ve seyahatle ilgilendiğini söyleyen sporcu, boş zamanlarında bağlama çaldığını ve farklı kültürleri keşfetmekten keyif aldığını sözlerine ekledi.