atv’de yıllardır ekrana gelen ‘Kim Milyoner Olmak İster’, Türkiye turuna çıkıyor.

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın yaptığı sevilen yarışma programı, yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için şehir şehir gezerek 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştirecek. Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması için bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes yarışmaya başvuruda bulunabilecek.

‘Kim Milyoner Olmak İster’ için bugün Aydın’da (18 Temmuz), 19 Temmuz’da Denizli’de, 22 Temmuz’da Antalya’da, 24 Temmuz’da Konya’da, 26 Temmuz’da Kırşehir’de, 27 Temmuz’da Kayseri’de, 29 Temmuz’da Sivas’ta, 1 Ağustos’ta Trabzon’da, 2 Ağustos’ta Rize’de, 5 Ağustos’ta Erzurum’da, 7 Ağustos’ta Siverek’te ve 9 Ağustos’ta ise Gaziantep’te mülakatla yeni sezon yarışmacıları belirlenecek.

Mert Demir’den 4 şarkılık sürpriz

Müzikal dili, güçlü sahne performansı ve milyonlara ulaşan şarkılarıyla Türk Pop Müziği’nin son dönemlerdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı ‘Hazırım İnan Kaybolmaya’ çalışmasını Pale Records etiketiyle yayınladı.

Mert Demir, sözleri ve müzikleri kendi imzasını taşıyan ‘Hazırım İnan Kaybolmaya’, ‘Kadın’ ve ‘Yalanmış’ adlı yeni şarkıları ve ‘Biterse Hatıran’ı bir araya getirdiği çalışmasıyla müzikal yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor. ‘Hazırım İnan Kaybolmaya’, enerjik ritmi ve güçlü melodisiyle çalışmanın öne çıkan parçaları arasında yer alıyor.

4 şarkıdan oluşan proje, müzik listelerinin zirvesine göz kırpıyor.

‘Bir Zamanlar Almanya’da’ geliyor

Yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet Küçükkayalı’nın üstlendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Geliştirme ve Yapım Desteği ile hayata geçirilen “Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya’da”, etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Vizyon için geri sayıma başlayan film, 21 Ağustos’ta Türkiye’de; ardından Avrupa’da gösterime girecek.

Filmde Mert Kılıç, Bengisu Baykal, Ahmed Saka ve Nevin Alp gibi genç kuşağın başarılı oyuncuları ile usta isimler Hilmi Özçelik, Mehmet Usta ve Abdül Süsler aynı projede buluşuyor. Farklı kuşaklardan oyuncuları bir araya getiren film, güçlü oyunculuk performanslarıyla da dikkat çekiyor.

Film, yalnızca geçmişte yaşanan bir göç hikâyesini değil; bugün de pek çok gencin hissettiği aidiyet arayışını, gelecek kaygısını ve kendi hayatını kurma mücadelesini anlatıyor.