Batı Konferansı play-off serisinin 6. karşılaşmasında Rockets’ı sezonun en düşük skorunda tutan Lakers, yarı finalde son şampiyon Oklahoma City Thunder ile eşleşti.

Lakers’ta LeBron James 28 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla oynarken Rui Hachimura 21 sayı üretti. Deandre Ayton ise 16 ribauntluk performans sergiledi.

Rockets’ta milli basketbolcu Alperen Şengün 17 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı. Amen Thompson 18 sayı, Tari Eason ise 14 sayı kaydetti.

PİSTONS, 24 SAYIDAN DÖNDÜ

Doğu Konferansı'nda normal sezonun lideri Detroit Pistons, 6. maçta Orlando Magic'i 93-79 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.

24 sayılık farktan geri gelen Pistons'ta, Cade Cunningham 32 sayı, 10 ribauntla takımına liderlik etti. Tobias Harris, 22 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Magic'te Paolo Banchero ve Desmond Bane, 17'şer sayılık performansla maçı tamamladı.

1 numaralı seri başını elemeye çok yaklaşan Magic, üst üste 23 şuttan yararlanamazken Pistons 35-5’lik seriyle geri döndü.

RAPTORS, UZATMADA SERİYE TUTUNDU

Doğu Konferansı ilk turunda Cleveland Cavaliers’ı uzatmada 112-110 mağlup eden Toronto Raptors, seriyi 3-3 yaptı.

Raptors'ta Scottie Barnes 25 sayı, 14 asist, RJ Barrett ve Ja’Kobe Walter 24’er sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı.

Cavaliers’ta Evan Mobley'nin 26 sayı, 14 ribaunt, Donovan Mitchell'in 24 sayılık çabası yarı finale çıkmaya yetmedi.