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Destatis tarafından yayımlanan verilere göre, 2025’te Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14 artış gösterdi. Böylece son beş yıldır vatandaşlığa geçişlerde düzenli artış trendi devam etti.

SURİYELİLER İLK SIRADA, TÜRKLER İKİNCİ

2025 yılında Alman vatandaşlığına geçenler arasında 65 bin 574 kişiyle Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Suriyelileri 34 bin 92 kişiyle Türkler, 19 bin 661 kişiyle Ruslar takip etti.

Özellikle Türk vatandaşlarının Alman vatandaşlığına geçişinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Buna göre, 2025 yılında Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 51 yükseldi.

Aynı dönemde Bosna Hersek vatandaşlarının sayısı yüzde 126 artarak 8 bin 800’e, ABD vatandaşlarının sayısı yüzde 100 artışla 6 bin 600’e ve Arnavutluk vatandaşlarının sayısı yüzde 97 artarak 6 bin 100’e ulaştı.

VATANDAŞLIK BAŞVURULARI 467 BİN 400 OLDU

Almanya’da 2025 yılında toplam 467 bin 400 yabancı uyruklu vatandaşlık başvurusunda bulundu. Başvuruların yüzde 15’ini Suriyeliler, yüzde 11’ini Türkler ve yüzde 5’ini Ruslar oluşturdu.

YENİ YASA VATANDAŞLIĞA GEÇİŞİ HIZLANDIRDI

Almanya’da yabancıların vatandaşlığa geçişini kolaylaştıran yeni Vatandaşlık Yasası 27 Haziran 2024’te yürürlüğe girmişti. Düzenlemeyle birlikte vatandaşlık için gerekli yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilirken, belirli şartları sağlayan kişiler için bu süre 3 yıla kadar düşürülmüştü.

Ayrıca yeni yasa ile çifte vatandaşlığın önü açılmış, vatandaşlığa geçmek isteyenler için mevcut vatandaşlıktan çıkma zorunluluğu kaldırılmıştı. Almanya’da doğan çocuklara da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal ikamet etmesi şartıyla vatandaşlık hakkı tanınmıştı.

3 YIL İSTİSNASI KALDIRILDI

Öte yandan Mayıs 2025’te göreve başlayan CDU/CSU ve SPD koalisyon hükümeti, vatandaşlık yasasında değişikliğe giderek belirli şartlar altında 3 yıla kadar düşürülebilen ikamet süresine ilişkin düzenlemeyi Ekim 2025’te kaldırdı.

Buna rağmen yeni düzenlemelerin etkisiyle Almanya’da vatandaşlığa geçişlerde tarihi artış yaşandığı değerlendiriliyor.