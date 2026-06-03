Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK'dan açıklama geldi: Emeklilere bedava olacak... Müjdeli haber

SGK'dan açıklama geldi: Emeklilere bedava olacak... Müjdeli haber

SGK, emeklilerin kaplıca tedavilerinden 2026 yılında da belirli şartlar altında ücretsiz yararlanacağını duyurdu. Tedavi kapsamına birçok hastalık girerken, yol ve refakatçi giderleri de karşılanacak. İşte detaylar...

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SGK'dan açıklama geldi: Emeklilere bedava olacak... Müjdeli haber - Resim: 1

Emeklilere yönelik kaplıca tedavileriyle ilgili uygulamanın devam ettiği açıklandı.

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SGK'dan açıklama geldi: Emeklilere bedava olacak... Müjdeli haber - Resim: 2

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartlar kapsamında kaplıca tedavilerinin ücretsiz olarak karşılanacağını duyurdu.

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SGK'dan açıklama geldi: Emeklilere bedava olacak... Müjdeli haber - Resim: 3

SGK’nın uygulamasına göre emekliler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kaplıca tesislerinden çeşitli sağlık sorunlarına yönelik tedavi hizmeti alabiliyor.

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SGK'dan açıklama geldi: Emeklilere bedava olacak... Müjdeli haber - Resim: 4

Bu kapsamda romatizmal rahatsızlıklar, solunum yolu hastalıkları, cilt problemleri, mide ve bağırsak sorunları ile böbrek ve idrar yolu rahatsızlıklarının tedavisi yer alıyor.

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SGK'dan açıklama geldi: Emeklilere bedava olacak... Müjdeli haber - Resim: 5

ULAŞIM VE REFAKATÇİ DESTEĞİ

SGK, tedavi sürecinde tıbbi seans ücretinin yanı sıra en yakın tesise ulaşım giderlerini ve gerekli durumlarda refakatçi masraflarını da karşılıyor.

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SGK'dan açıklama geldi: Emeklilere bedava olacak... Müjdeli haber - Resim: 6

Ancak konaklama, ekstra yemek ve kişisel harcamaların kapsam dışında olduğu belirtiliyor.

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SGK'dan açıklama geldi: Emeklilere bedava olacak... Müjdeli haber - Resim: 7

ŞARTLARI NELER?

Kaplıca tedavisinden yararlanabilmek için fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da ilgili uzman hekimlerin yer aldığı sağlık kurullarından rapor alınması gerekiyor. Raporun düzenlenmesinin ardından 5 iş günü içinde tesise başvuru yapılması şart. Süre aşılırsa yeni sevk alınması gerekiyor.

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