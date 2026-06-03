SGK'dan açıklama geldi: Emeklilere bedava olacak... Müjdeli haber

ŞARTLARI NELER?

Kaplıca tedavisinden yararlanabilmek için fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da ilgili uzman hekimlerin yer aldığı sağlık kurullarından rapor alınması gerekiyor. Raporun düzenlenmesinin ardından 5 iş günü içinde tesise başvuru yapılması şart. Süre aşılırsa yeni sevk alınması gerekiyor.