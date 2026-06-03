Emeklilere yönelik kaplıca tedavileriyle ilgili uygulamanın devam ettiği açıklandı.
SGK'dan açıklama geldi: Emeklilere bedava olacak... Müjdeli haber
SGK, emeklilerin kaplıca tedavilerinden 2026 yılında da belirli şartlar altında ücretsiz yararlanacağını duyurdu. Tedavi kapsamına birçok hastalık girerken, yol ve refakatçi giderleri de karşılanacak. İşte detaylar...Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartlar kapsamında kaplıca tedavilerinin ücretsiz olarak karşılanacağını duyurdu.
SGK’nın uygulamasına göre emekliler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kaplıca tesislerinden çeşitli sağlık sorunlarına yönelik tedavi hizmeti alabiliyor.
Bu kapsamda romatizmal rahatsızlıklar, solunum yolu hastalıkları, cilt problemleri, mide ve bağırsak sorunları ile böbrek ve idrar yolu rahatsızlıklarının tedavisi yer alıyor.
ULAŞIM VE REFAKATÇİ DESTEĞİ
SGK, tedavi sürecinde tıbbi seans ücretinin yanı sıra en yakın tesise ulaşım giderlerini ve gerekli durumlarda refakatçi masraflarını da karşılıyor.
Ancak konaklama, ekstra yemek ve kişisel harcamaların kapsam dışında olduğu belirtiliyor.
ŞARTLARI NELER?
Kaplıca tedavisinden yararlanabilmek için fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da ilgili uzman hekimlerin yer aldığı sağlık kurullarından rapor alınması gerekiyor. Raporun düzenlenmesinin ardından 5 iş günü içinde tesise başvuru yapılması şart. Süre aşılırsa yeni sevk alınması gerekiyor.