Başkent kulislerinde siyasetin ve bürokrasinin nabzı, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren dev sosyal güvenlik ve çalışma hayatı paketiyle atıyor. Seçim sath-ı mailine girilirken; kamu çalışanları, emekliler, esnaflar ve ev hanımları gözünü Beştepe’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde imza bekleyen kritik dosyalara çevirdi.
Erdoğan’ın masasındaki 5 kritik dosya: Seyyanen zam, Bağ-Kur müjdesi, vatandaşlık maaşı…
Bağ-Kur 7200 prim gününden memur emeklisine seyyanen zama, ev hanımlarına emeklilikten taşerona kadro ve mülakatın kaldırılmasına kadar Erdoğan’ın önünde imza bekleyen 5 kritik dosyanın tüm detayları Yeniçağ’da...Süleyman Çay
Her erken seçim öncesi iktidar milyonlarca vatandaşı rahatlatacak paketleri devreye sokuyor. Geçtiğimiz seçimde memurlara seyyanen zam yapılmıştı. Son kulislerde ise 2027 yılında bir erken seçim yapılması kulislerde konuşuluyor.
Yeniçağ’ın Ankara kulislerinden edindiği bilgilere göre; hükümet, toplumsal beklentinin zirve yaptığı ve sosyal medyada her gün milyonlarca paylaşım alan düzenlemeleri "seçim öncesi büyük bir paket" halinde sahneye sürmeye hazırlanıyor.
- Esnafa Müjde: Bağ-Kur’da 7200 Prim Günü İçin Geri Sayım
Küçük esnafın ve Bağ-Kur’luların uzun süredir tek yürek olarak beklediği prim eşitlemesinde sona gelindi. Kulislere sızan bilgilere göre, mevcut sistemde emeklilik için aranan 9.000 prim gün şartı, SSK’lılarla eşitlenerek 7.200 güne düşürülüyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte küçük esnaf tam 5 yıl (1.800 gün) daha erken emeklilik hakkına kavuşacak. Ekonomi yönetiminin bütçe yükü analizlerini tamamladığı ve dosyanın Cumhurbaşkanı’nın onayında olduğu belirtiliyor.
- Memur ve Emeklinin Gözü Burada: 3600 Ek Gösterge ve Seyyanen Zam
Birinci dereceye yükselmiş tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesini içeren yasa teklifinin kapsamı genişletiliyor. Başta öğretmenler, polisler, sağlık çalışanları ve din görevlileri olmak üzere yüz binlerce kamu personeli bu hakkı beklerken, asıl büyük hareketlilik memur emeklileri cephesinde yaşanıyor.
Memur emeklileri, çalışan memurlara verilen ancak kendilerine yansıtılmayan seyyanen zam düzenlemesinin aylıklarına eklenmesi için bastırıyor. Ankara kulislerinde, kamu çalışanları ile emeklileri arasındaki makasın daraltılması için formül arandığı konuşuluyor.
- Ev Hanımlarına Devlet Destekli Emeklilik Modeli
Aile koruma kalkanı paketi kapsamında ev hanımlarına yönelik yürütülen emeklilik modelinde teknik hazırlıklar hızlandı. Yeni modele göre, ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini (%33,3) devlet karşılayacak. Henüz resmi yasa metni Meclis'e sunulmamış olsa da, bu sosyal projenin seçim beyannamesinin en güçlü kozlarından biri olarak ilan edilmesi bekleniyor.
- 90 Bini Aşkın Taşerona Kadro ve Vatandaşlık Maaşı
Belediyeler, KİT'ler ve kamu kurumlarında yıllardır "taşeron" statüsünde çalışan yaklaşık 90 bin işçinin kadro rüyası yeniden masada. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın taşerona kadro dosyasını tamamladığı belirtiliyor.
Öte yandan, dar gelirli ailelerin asgari yaşam standardını güvence altına almayı hedefleyen "Vatandaşlık Maaşı" modelinin de sosyal yardım ağını genişletmek amacıyla bu pakete dahil edilebileceği sızan bilgiler arasında.
- Gençlerin Talebi: Mülakat Sistemi Kalkıyor mu?
Kamu personeli alımlarında uzun süredir tartışma konusu olan mülakat sisteminin kaldırılması, Başkent kulislerinin en sıcak maddesi. Özellikle genç seçmenin taleplerini dikkate alan iktidarın, kamuda işe alımlarda sadece merkezi sınav (KPSS) puanını esas alacak yeni bir algoritma üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
Kulislere Göre Çözüm Bekleyen Diğer "Mağduriyet" Dosyaları
Ankara’da sadece bu 5 başlık değil, milyonların kaderini değiştirecek diğer dosyalar da yakından takip ediliyor. Henüz resmi bir yasa taslağı açıklanmasa da kulislerde her an sürpriz adımların atılabileceği konuşulan o başlıklar şunlar:
EYT sonrası yaş şartına takılanların yaş oranlarının kademeli olarak esnetilmesi. Staj başlangıcının emeklilik sigortası başlangıcı sayılması talebi.
Ehliyet affı, esnafa yönelik sicil affı, memurlar için disiplin affı ve kapsamlı bir infaz düzenlemesi (kader mahkumları affı).