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Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede en çok konuşulanlar arasına giren bir videoda, Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı, iki ülkenin alım gücünü somut bir pazar sepeti üzerinden kıyasladı.

Temel gıda ürünlerinden oluşan aynı listeyi her iki ülkede de satın alan vatandaş, ortaya çıkan tabloyu kalem kalem takipçileriyle paylaştı.

ALMANYA'DA SEPETİN MALİYETİ 11 EURO

Vatandaşın deneyimi ilk olarak Almanya'daki bir süpermarkette başladı. Listede yer alan ürünlerin Almanya fiyatları raflara şu şekilde yansıdı:

Makarna: 69 Cent

Ayçiçek Yağı: 1,45 Euro

Süt: 85 Cent

Yumurta: 3,99 Euro

Süzme Peynir (2 Paket): 2,78 Euro

Kola: 1,49 Euro

Almanya'daki bu temel market alışverişinin toplam fiş tutarı ise sadece 11 Euro oldu.

AYNI ÜRÜNLER TÜRKİYE'DE 387,5 LİRA

Deneyimin Türkiye ayağında ise aynı marka ve gramaj kalibresindeki ürünler, yerel zincir marketlerden güncel fiyatlarla satın alındı. Türkiye'deki fiyat tablosu ise şu şekilde gerçekleşti:

Makarna: 15,5 TL

Ayçiçek Yağı: 102,5 TL

Süt: 46 TL

Yumurta: 69 TL

Süzme Peynir: 97,5 TL

Kola: 57 TL

Türkiye'deki aynı ürünlerden oluşan sepetin toplam maliyeti 387,5 TL'yi buldu.

ASGARİ ÜCRETLE KİM, KAÇ KERE ALIŞVERİŞ YAPABİLİYOR?

Hazırlanan içerikteki en çarpıcı veri ise fiyat etiketlerinden ziyade "alım gücü" üzerinden yapılan asgari ücret hesaplaması oldu. Paylaşılan verilere göre; Türkiye'de asgari ücretle çalışan bir kişi, maaşının tamamıyla bu gıda sepetini bir ayda 72 kez doldurabiliyor.