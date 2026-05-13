Aromatize şarap üretiminde yeni dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğle, aromatize şarap bazlı alkol üretiminde alkol ilave edilerek fermantasyonu durdurulmuş taze üzüm şırası kullanımı yasaklandı. İşletmelere uyum sağlamaları için 30 Eylül 2026’ya kadar süre tanındı.

TAKLİT VE TAĞŞİŞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde, bazı üreticilerin üzüm şırasına etil alkol ve aroma verici ekleyerek; hiç şarap kullanmadan veya çok az miktarda şarap kullanarak üretim yaptığı tespit edildi. Bu durumun "taklit ve tağşiş" riski taşıması nedeniyle, ürün kalitesini ve tüketiciyi korumak adına mevzuatta değişikliğe gidildi.

AB MEVZUATINA UYUM DÜZENLEMESİ

Düzenleme kapsamında ayrıca, ürünlerin şeker içeriğine göre isimlendirilmesindeki bazı ifadeler Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun hale getirildi. Tebliğdeki "aromatize şaraplara istisna olarak" ibaresi, "sadece aromatize şaraplarda" şeklinde güncellendi. Kritik tarih 30 Eylül 2026.

Hali hazırda faaliyette olan gıda işletmecileri için geçiş süreci başlatıldı. Alkol düzenlemesine dair öne çıkan takvim şöyle;

'İşletmelerin yeni kurallara 30 Eylül 2026 tarihine kadar uyum sağlaması zorunlu. Belirlenen tarihten sonra mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ürünlerin satışına ve piyasada bulundurulmasına kesinlikle izin verilmeyecek.'



Resmi Gazete'de yayınlanan yeni tebliğ ile aromatize şarap bazlı alkollerin gerçek içeriğine uygun üretilmesi hedeflenirken, şarap içermeyen ancak "şarap bazlı" olarak satılan hileli ürünlerin piyasadan temizlenmesi amaçlanıyor.