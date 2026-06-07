Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, cumartesi gecesi geç saatlerde transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni bir transfer sürecine dair konuşan Safi, “Saat kaç? 23:30 ve hala ayın 6’sı! Biz hâlâ çalışıyoruz! Gideceğimiz üç tane daha yer var, doğru mu? Ben içeride ne yapıyordum? Dünya yıldızı bir futbolcunun transferi için görüşme yapıyordum!” ifadelerini kullandı.

Safi ayrıca, “Hazır mıyız? Kum saati çalışsın mı? Devam!” sözleriyle transfer sürecine dair heyecanını dile getirdi.