Kaynak: Haber Merkezi

Siyaset ittifak arayışları sürerken, kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık’ın son seçim anketi ezber bozacak sonuçlar ortaya koydu. Seçmenlere, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın olası bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu.

"OY VERİRİM" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 55'İ BULDU

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın olası Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin seçmen eğilimi ilk kez ölçüldü. Yapılan araştırmada katılımcılara, “Sizce Ali Babacan muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verme davranışınız nasıl olur?” sorusu yöneltildi. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %32’si “Kesinlikle oy veririm”, %23’ü ise “Oy verebilirim” yanıtını verdi. Böylece Babacan’ın adaylığına olumlu yaklaşanların toplam oranı %55’e ulaştı.

Araştırmaya katılanların %30’luk kısmı “Oy vermem” derken, %15’lik bölüm ise kararsız olduğunu belirtti.