Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan’ın geçtiğimiz günlerde “Biz öyle bir isim üzerinde çalışıyoruz ki o ismi açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon ‘Oh be’ diyecek. İşte aradığımız bu’ diyecek. Bunun çalışmalarını biz yapıyoruz.” diyerek yaptığı çıkış siyaseti hareketlendirdi.

YENİÇAĞ yazarı Fatih Ergin, bugünkü yazısında Arıkan’ın ismini açıklamadığı adayın DEVA lideri Ali Babacan olduğunu yazdı. Ergin, tartışmalara yeni boyut kazandıran yazısında Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi’nin ‘kutsal ittifak’ kuracağını, bu ittifakın da adayının Babacan olacağını ifade ederek, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti'nin de ittifaka dahil edilmesinin planladığını belirtti.

BABACAN: DOĞAL CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM. ARIKAN’IN ÇERÇEVESİNE BİZ DE KATILIYORUZ

Ergin’in gündeme oturan yazısını T24’ten Şirin Payzın Ali Babacan’a sordu. Babacan, konu ile ilgili Payzın’a yaptığı açıklamalarda “Oh be dedirtecek aday” olduğu iddiasını doğrular nitelikte ifadeler kullandı.

Ergin’in yazısını yalanlamayan Babacan, DEVA lideri olarak doğal cumhurbaşkanı adayı olduğunu ifade etti. Hem iktidara hem de ana muhalefete mesafeli yeni bir alternatife ihtiyaç olduğunu ve böyle bir ittifak modelinin inşasına çalıştıklarını söyleyen Babacan, "Sayın Arıkan'ın bu ifadesi (oh dedirtecek aday) bir ilke ortaya koymak, bir çerçeve ortaya koymak açısından önemli. Biz de o çerçeveye katılıyoruz." şeklinde konuştu.

“ORTAK ADAYLI İTTİFAK ÇALIŞMAMIZ VAR”

Babacan "Tabii ki bizim oluşturacağımız o yeni alternatif yolda, o alternatif inşasında diğer siyasi partilerle de ortak bir istişareyle isteriz ki bir ortak aday oluşsun." diyerek SP, DEVA ve Gelecek Partileri arasında yeni ittifak çalışması olduğunu da ifade etti. Ergin yazısında Babacan’ın bu üç partinin kuracağı ittifakın ortak adayı olacağını belirtmişti.

Babacan’ın açıklamaları şu şekilde:

-Türkiye'nin gerçekten oh be demeye o kadar ihtiyacı var ki. Sayın Arıkan'ın bu ifadesinden sonra gerçekten epey bir konuşuldu, tartışıldı. Bu toplum olarak aslında ne kadar büyük bir değişim arzusunda olduğumuzu da ortaya koydu o günden bugüne yapılan tartışmalar.

-Biliyorsunuz partilerin genel başkanları bu yeni sistemde, yani maalesef bu başkanlık sisteminde doğal aday. Her partinin genel başkanı zaten doğal Cumhurbaşkanı adayı. Ben de kendimle ilgili bunu ifade etmiştim.

-DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan diye ben bunu aşağı yukarı üç yıldır söylüyorum ve doğal olanı bu.

Başkanlık sistemiyle beraber seçim sonrası koalisyonlar yerine seçim öncesi ittifaklar gündeme geldi. Artık siyasi partiler bir araya geliyorlar, ittifaklar halinde seçime gidiyorlar.

-Ekim 2024'teki kendi ikinci büyük olağan kongremizden bu yana yeni bir alternatif inşası için çalışıyoruz.

-Demiştim ki Türkiye'nin iktidara mesafeli ama ana muhalefete mesafeli yeni bir alternatif ihtiyacı var. Ve bu alternatif inşasında beraber çalışabileceğimiz siyasi partilerle ve müstakil siyasetçilerle bu yolu yürümek isteriz diye ilan etmiştim.

-Bundan sonra artık seçim de yaklaştığına göre bu birlikteliklerin somut ittifaklara dönmesi gerekiyor. Ve ittifak sistemlerinin de ortak liste ve ortak adaylar üzerinden de yürüyebileceğini dikkate almamız gerekiyor.

-Sayın Arıkan'ın bu ifadesi (oh dedirtecek aday) bir ilke ortaya koymak, bir çerçeve ortaya koymak açısından önemli. Biz de o çerçeveye katılıyoruz."

-Tabii ki o nihayetinde bizim oluşturacağımız o yeni alternatif yolda, o alternatif inşasında diğer siyasi partilerle de ortak bir istişareyle isteriz ki bir ortak aday oluşsun.

-Nereye gitsem, ne yapsam, kiminle görüşsem insanlardan ara ara bunu duyuyorum; yani bir adaylık talebi duyuyorum."

-Ama bunları konuşmak için henüz erken. Çünkü önce şu ittifak inşasını bir gerçekleştirelim. Daha sonra diğer siyasi partilerle de çalışarak bir mutabakat içerisinde arzu ettiğimiz kuşkusuz ittifakın bir ortak adayı olsun.