İspanya’nın kuzeyinde yer alan La Rioja Özerk Topluluğu, kırsal bölgelerdeki nüfus kaybını durdurmak için gençlere yönelik konut teşvik programını başarıyla sürdürüyor.
Bu bölgeye taşınana ev ve milyonlarca lira para veriyorlar: Tek bir şartı var…
İspanya’nın kuzeyinde yer alan La Rioja Özerk Topluluğu, kırsal bölgelerdeki nüfus kaybını durdurmak için gençlere yönelik teşvik edici programlar çıkardı. Bu bölgeye taşınan gençlere ev ve milyonlarca lira para veriliyor. İşte şartlar...Kaynak: Haber Merkezi
“Plan Revive” ismi verilen program kapsamında, 45 yaş altı gençler küçük kasabalarda ev satın almak, yenilemek veya sıfırdan yaptırmak için 20 bin ile 40 bin euro arasında nakit devlet desteği alabiliyor.
Program, özellikle 5.000 nüfusun altındaki belediyelerde yaşamayı teşvik etmek amacıyla tasarlandı. La Rioja Hükümeti’nin verilerine göre 2025 senesinde programa toplam 611 başvuru kabul edildi ve gençlere 13,4 milyon euro tutarında yardım dağıtıldı.
Bu rakamlar, programın hem talep gördüğünü hem de kırsal canlanmaya katkı sağladığını gösteriyor.
TEŞVİK MİKTARLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİYOR?
Yardım miktarı, evin alınacağı kasabanın nüfusuna göre kademeli olarak artıyor:500 nüfus ve altı kasabalarda: Konut bedelinin %40’ı, maksimum 40.000 euro
501-2.000 nüfus arası kasabalarda: Konut bedelinin %30’u, maksimum 30.000 euro
2.001-5.000 nüfus arası kasabalarda: Konut bedelinin %20’si, maksimum 20.000 euro
Bu destek, ev satın alma, eski evleri yenileme veya kendi arsanıza ev yaptırma (autopromoción) işlemleri için geçerli. Konutun program kapsamında “asıl ikametgâh” olarak kullanılması ve belirli bir süre boyunca La Rioja’da ikamet edilmesi gerekiyor.
KİMLER YARARLANABİLİR?
Başvuru sırasında 18-45 yaş arasında olmak
Aylık geliri IPREM’in 6 katını aşmamak (yaklaşık 3.600 euro civarı)
Evin alınacağı yerin 5.000 nüfustan az bir belediye olması
Konut bedelinin (vergiler hariç) belirli bir üst limiti aşmaması
Program, 10 Mayıs 2024’ten itibaren başlayan işlemler için geçerli ve 1 Haziran 2027 tarihine kadar devam edecek.