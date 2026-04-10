CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu hafta başlattığı siyasi parti turuna devam ediyor. Gün içinde önce Gültekin Uysal’ı Demokrat Parti’de ziyaret eden Özel, ardından Ali Babacan ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması yaptı.

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugünkü gündem maddelerimizden biri pek çok devlet kurumunu ilgilendiren ve Türkiye'de bir an önce adım atılması gereken temiz yönetim adımları. Yani yolsuzlukla mücadele, devlet ve belediye yönetiminde etik kurallar ve bunların Meclis'te nasıl yasa haline getirileceği. Türkiye'de artık şeffaflık olsun, Türkiye, yolsuzluk endeksinde daha güzel bir yere gelsin, bunlar nasıl sağlanacak, bununla ilgili de çok kıymetli görüş alışverişinde bulunduk.

Her seçim, seçilene açılmış bir kredidir. Aradan üç yıl geçmiş ve hiçbir konuda başarı üretilemiyorsa, her alanda sorunlar büyüyorsa ve bu sorunların çözülmesi ile ilgili hiçbir program ve plan yoksa artık bu ıstırabı bu millete yaşatmanın hiçbir anlamı, amacı yoktur. "

Babacan'ın ardından açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"Ara seçimin yapılması gereken bir anayasal zorunluluk süreci olduğu konusunda hemfikir olduk. Siyasi parti ziyaretlerimizi tamamladıktan sonra Sayın Numan Kurtulmuş'a da bu konuda görüşme talebimizi iletecek ve konuyu Meclis'te tartışmaya devam edeceğiz. Burada yersiz olan, yasamanın üzerindeki bir anayasal yükümlülüğe yürütme eliyle müdahale ediliyor olmasıdır. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz.

Türkiye'de bir enflasyon sorunu var ama en yakıcı olan Türkiye'deki mazeret enflasyonu. Ekonomi yönetimi ve Sayın Mehmet Şimşek tutmayan bütün hedefleri bir mazeretle ilişkilendirmektedir. Şimdi de savaşflasyon diye bir icat çıkarmak üzere savaştan dolayı bir enflasyon oluştuğunu söylemektedir. elbette savaş dünyadaki bütün ülkelerin ekonomilerini etkiler. Gelişmiş, ekonomisi iyi yönetilen ülkelerin nasıl tedbirler aldıklarını görüyoruz, alınabilir olduğunu görüyoruz. Peki bizimkiler bunu niye yapamıyorlar? Petrole gelen her zam niye pompaya, bütün fiyatlara yansıyor? Çünkü bu savaşa en hazırlıksız yakalanan ekonomilerden biri biziz."