CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu hafta başlattığı siyasi parti turunu sürdüyor.

Özel'in bugünkü durağı Demokrat Parti (DP) oldu. Özel, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı partinin genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Özel ve Uysal ortak basın açıklaması düzenledi.

Özel'in açıklmasında öne çıkan başlıklar şunlar:

"SİYASİ TÜKENMİŞLİK İTİRAFIDIR"

"Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Sandığı koyun ki iddialarınıza yanıt verelim. Ara seçimle ilgili beklenti ve talebimizi dile getirdik. Hesapların içine girdikleri noktada Anayasa'yı okumayı ihmal etmişlerdir.

30 ay bittikten sonra ara seçimin bir zaruret olduğunu, o sandalyeleri doldurmanın zorunluluk olduğunu şimdi okuması yazması olan herkes anlıyor. Adeta bir suç durumuyla karşı karşıyayız. Ara seçimden kaçmak siyasi bir tükenmişliğin itirafıdır.

"ARA SEÇİM ANAYASAL ZORUNLULUKTUR"

Sizi mertçe, rekabet etmeye davet ediyoruz. Ama siz son yerel seçimdeki mağlubiyetin intikamını almayı tercih ediyorsunuz.

Erdoğan mevcudiyetini ara seçime borçludur. Bugün ara seçimin Anayasal zorunluluk olduğunu inkar etmek kendisini inkar etmektir.

MERSİN'DEKİ OPERASYON

Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'nda oturduğu her gün Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan ve görevinin gerektiğini yaptığını düşünen tüm savcılar hakimler açısından şüphe uyandırmaktadır."

Gültekin Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Seçimlere girmenin serbest ama kazanmanın yasak olduğu, kazanıldığında da başlara neler geldiğini bu yakın zamanda yaşananlar zaten teyit ediyor. İktidar, Türkiye'nin nefes sahasını daraltma hedefindedir"

