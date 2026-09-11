DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya ilişkin, " At izi it izine karışmış denen bir mesele vardır biliyorsunuz, bunlar birbirine maalesef karışmış durumda Türkiye'de. Bağımsız bir yargı olmadıktan sonra, tarafsız bir yargı süreci işletilmedikten sonra bu alınan kararların hiçbirisine güvenemiyoruz. " değerlendirmesinde bulundu .

Eşi Zeynep Babacan ile Sapanca 'da "Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları Ve Ekipmanları Fuarı" na katılan Ali Babacan, şunları söyledi :

Pek çok belediyeyle ilgili yürütülen süreçlerin ne kadarı gerçek yargı süreci, ne kadarı tamamen siyasi gerekçelerle yapılmış işler, bunlar artık birbirine tamamen karışmış durumda. Şöyle bir baktığımızda gerçekten yerel seçimlerin, 2024 yerel seçimlerinin tamamen anlamsız hale geldiği, vatandaşımızın sandık başında kullandığı iradenin tamamen dışında pek çok ilde, ilçede gelişmelerin olduğu bir dönemdeyiz maalesef.

'AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI'

Dolayısıyla bütün bu dosyalar, bütün bu dava konuları tek tek, tek tek bağımsız bir şekilde, tarafsız bir şekilde gözden geçirilmesi lazım. At izi it izine karışmış denen bir mesele vardır biliyorsunuz, bunlar birbirine maalesef karışmış durumda Türkiye'de. Bağımsız bir yargı olmadıktan sonra, tarafsız bir yargı süreci işletilmedikten sonra bu alınan kararların hiçbirisine güvenemiyoruz. Ve bu kararların da önemli bir kısmının, hani belediyelerle ilgili alınmış olan yargı kararlarının önemli bir kısmının siyasi motivasyonla ya da siyasi yönlendirmeyle alınmış kararlar olduğunu hukukçu arkadaşlarımız söylüyor.

'SİYASET YARGININ ÜZERİNDEN ELİNİ ÇEKMELİ'

Dolayısıyla dosya dosya bir şey demem mümkün olmasa da şu yargının üzerinden siyasetin elinin çekilmesi lazım. Yargının hem siyasetten bağımsız olması lazım hem de tarafsız çalışması lazım. Bazen yargı bağımsız olur ama kendi içinde taraf tutabilir ya da hükümet etki etmez, başkaları etki edebilir yargıya. Onların da olmaması lazım. Yani öncelikle bağımsız ama hemen arkasından da tarafsız bir yargıyla ancak bu ülkenin sorunları çözülür.

'ENFLASYON DÜŞMEZ'