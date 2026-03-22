Yayınlandığı dönem büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2021 kadrosunda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı şimdilerde futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti ile anılıyor. Ümraniye’de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun yıllar önce yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı için sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem haline geldi.

Survivor 2021'de yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailesi, yarışmada meydana gelen gerginlik sonrası sosyal medyada atışmıştı. Aile ödülünden sonra yarışmacılar Dominik'te yakınlarıyla bir ara gelmişti. İddialara göre Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailesi arasında tartışma meydana gelmişti.

'' YARIŞMADAN ÇEKİLSİN''

Ada konseyinde konuşan yapımcı Ilıcalı, Aleyna'ya annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun 'Kızım yarışmadan çekilsin' mesajını okumuştu.

Kızına seslenen Zuhal Kalaycıoğlu, 'Bütün ailen arkanda, yarışmayı bırak, Acun Ilıcalı söylediklerini toparlamazsa yarışmayı bırakıyorsun' açıklamasıyla herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.

ACUN ILICALI'DAN SİTEM

Konseyde yaşananlarla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, ''Ben sizin için yazılanlara müdahil olamam arkadaşlar. Açıklama yapacaksanız yarışmadan sonra yapabilirsiniz. Yaptığım hiçbir projede kimsenin zarar görmesine izin vermedim. Hangi yarışmacımız zarar görerek çıktı buradan. Ben kimseyi reyting malzemesi yapmadım. Çağrı’ya ‘buradan ayrıl’ demedim mi? Aleyna sana da söyledim ‘annenle konuş hemen ayrıl’ siz bizim için çok değerlisiniz. Buradaki yarışmacılar neredeyse benim akrabam gibi'' şeklinde konuşmuştu.

'RAHAT UYUYAMAM''

Acun Ilıcalı, kendisine sosyal medya hesabından sitem eden Aleyna’nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na sitem dolu sözler sarf etmişti.

Oldukça sinirli olduğu dikkat çeken Ilıcalı, şöyle konuşmuştu:

''Survivor’a çok aile geldi. Çok aile gitti. Bana böyle sitem eden bu derece konuşan birini görmedim. Hikayenin en başına geliyorum. Bundan 3 ay önce bana bir video geldi. Video annenden geldi. Videoda Cansu var. Cansu o kadar tatlı o kadar şeker zaten benim anlatmama gerek yok. Sonra annen ‘Cansu iletişim kuramıyor. Sizden bir isteği var. Cansu Dominik’e gelmek istiyor’ dedi. ‘Dominik’e gelip ablasına sarılmak, ablasını görmek istiyor’ dedi. ‘Bunu sizden rica ediyor’ dedi. Cansu’nun da görüntüsü var. Aşırı mutlu oldum. Hemen toplantıya girdik. ‘Ben kızın isteğini hemen yerine getiremezsem rahat uyuyamam’ dedim. Cansu’yu getirirsek şöyle bir sorun var. Ne kadar iyi niyetli olursak olalım. Bir yarışmacı ayrıcalığı olacak. Orada kardeşiyle buluşacak. Yani adalet sistemi bozuluyor. Bu sene ailelerin gelmesinin tek bir sebebi var. Cansu. Ben Cansu gelsin diye bu ödülü koydum. Çünkü aileler geldiği zaman hiçbir zaman mutlu olmadık. Hep sorun yaşadık. Dedim ki ‘Ben bu kızı kıramam ölüceğiz ama biz Cansu’yu getireceğiz’ dedim. Gerekiyorsa ‘O zaman ödül yapıyoruz’ dedim. Yarışmacılar daha önce 3-4 kere geldi diyoruz ya. Nasıl geldi aileler biliyor musunuz? Türkiye’den çık Paris’e git. Paris’ten çık 4 saat bekle. Santo Domingo’ya in. Oradan in bilmem nereye gel. O yol 35 saat sürüyor. Biz dedim ‘Uçakla getireceğiz. Cansu’nun bu yolu çekmesini istemiyorum’ dedim. Biz dedim ‘Özel uçak tutacağız’. Oyun oynandı oyunu kaybettiniz. O sırada benim neler düşündüğümüz siz tahmin bile edemez siniz? Ondan sonra kendi insiyatifimi kullandım. Dedim ki, ‘Ben kural mural tanımıyorum. Kimseye de sormama gerek yok Allah’a şükür. Senin Cansu ile buluşmanı da sağladım. Annen giderken havalimanında annenle sarıldık. Cansu ile hatıra fotoğrafı çektirdik. Onunla konuştuk anneni öyle uğurladık. Şimdi ben annen tarafından anladığım kadarıyla ‘Aleyna düşmanı, annenin düşmanı, Aleyna’ya sahip çıkmıyorum''

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021 zamanı yaptığı bu konuşma, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti sonrası gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun haberlerle anılmasıyla sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ümraniye’de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin 8 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu da yer aldı.

ZUHAL KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu 1 Eylül 1977 yılında doğmuştur. Yalova'lı olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul'da yaşıyor.