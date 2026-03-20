Genç futbolcunun vefatı, formasını giydiği Kars 36 Spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Kundakçı’nın İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği belirtilerek ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.
Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında: Genç futbolcu cinayetinde flaş gelişme
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, spor ve müzik dünyasını yasa boğdu. Sıddık Sokak’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, rapçi Canbay’ın da bulunduğu araç hedef alındı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti.Derleyen: Hande Karacan
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında rapçi Canbay’ın ifadesine başvuruldu.
SALDIRIYI ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN SEVGİLİSİ YAPMIŞ
Yapılan incelemeler sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi olduğu tespit edildi. İddiaya göre saldırının asıl hedefi ise Kalaycıoğlu’nun kısa süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Canbay’dı.
ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası şüpheli kaçarken, soruşturmayı derinleştiren ekipler Aleyna Kalaycıoğlu’nu gözaltına aldı.
Kalaycıoğlu’nun Canbay ile yaklaşık iki hafta önce yollarını ayırdığı bilgisi daha önce kamuoyuna yansımıştı.
Yetkililer, saldırıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve firari şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiğini bildirdi.