VDK Risk Analiz Merkezi tarafından bu kapsamda tespit edilen mükellef sayısı 16 bin 300’e ulaştı. Programın ilk etabında, büyük ölçekli anonim ve limited şirket ortakları hedef alındı.
Maliye lüks harcamaları radara aldı: 16 bin 300 mükellef için tehlike çanları
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), şirket ortağı olup yüksek tutarlı lüks harcamalar yapan ancak buna uygun gelir beyan etmeyen mükelleflere tebligat gönderecek.
Bu kişiler şirketleri kâr dağıtmasa da lüks bir yaşam sürdürüyor, yaşam standartları ile gelir düzeyleri uyuşmuyor, gelir vergisi beyannamesi vermiyor ya da verdikleri beyan ile harcamaları arasında belirgin tutarsızlık bulunuyor.
Tespit edilen bu mükellefler, vergisel yükümlülükleri konusunda uyarılacak. Gözetim programının ikinci ayağında ise herhangi bir şirket ortaklığı olmayan ancak lüks otomobil, gayrimenkul, pahalı saat, takı, çanta, lüks tatiller, kombine maç bileti, loca, yüksek fiyatlı konserler, tekne, yat, kotra gibi lüks tüketim ürün ve hizmetlerinin alıcısı konumundaki kişiler mercek altına alındı.
Analizler, gelir düzeyinin bu harcamaları karşılayamayacağını gösterdiği mükelleflerin vergisel yükümlülükleri konusunda bilgilendirileceğini ortaya koydu.
UYUMSUZ MÜKELLEFLER İNCELEMEYE GÖNDERİLİYOR
VDK, 2025’te başlattığı ilk Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı kapsamında; büyük ölçekli şirket ortağı olup 2023-2024 döneminde gelir vergisi beyannamesi vermeyen, potansiyel gelir-harcama düzeyi ile beyanları uyumsuz olan 10 bin mükellefi inceledi.
Bu kapsamda gözetim altındaki mükellefler toplam 15 milyar lira matrah artırımı yaptı. Gözetim ve görüşmeler sonucunda riskli bulunup harekete geçmeyen mükelleflerin incelemeleri ise halen sürüyor.
“VERGİ ADALETİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yeni analiz yöntemleriyle genişletildiğini ifade ederek
“Yüksek gelirli olmasına rağmen buna uygun beyan ve bildirimde bulunmayan mükelleflerin tespiti ve gözetimi, vergi adaletinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar, vergisini doğru ve zamanında ödeyen mükelleflerin haklarını korumayı ve kayıt dışılıkla etkin mücadeleyi amaçlıyor. Tüm mükelleflerimizi, yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getirmeye davet ediyoruz.” dedi.