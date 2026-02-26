Yarışma sonrası hem kariyerinde hem de imajında dikkat çekici bir değişim yaşayan Kalaycıoğlu’nun özellikle burun estetiği operasyonu dikkat çekti. Doktorunun sosyal medya hesabında yayınlanan karelerde, ünlü ismin ameliyat öncesi ve sonrası görüntüleri yan yana paylaşıldı. Kısa sürede yayılan fotoğraflar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun değişimi olay oldu: “Öncesi-sonrası” kareleri çok konuşuluyor
Survivor 2021 ile adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez sahne performansıyla değil, geçirdiği estetik operasyonla gündemde. Yarışmanın ardından müzik çalışmalarına hız veren genç şarkıcı, şimdi doktorunun paylaştığı “öncesi-sonrası” fotoğraflarıyla konuşuluyor.Derleyen: Hande Karacan
“DOĞALLIK MI, DEĞİŞİM Mİ?” TARTIŞMASI
Yorumlar ise iki farklı görüş etrafında toplandı. Bir kesim, operasyonun oldukça başarılı olduğunu ve Kalaycıoğlu’nun yüz hatlarının daha yumuşak ve orantılı göründüğünü savundu. Diğer bir grup ise eski halinin daha doğal ve karakteristik olduğunu dile getirdi. Özellikle burun ucundaki incelme ve profil görünümündeki belirgin değişim, estetik müdahalelerin geldiği noktaya dair yeni bir tartışma başlattı.
SADECE BURUN ESTETİĞİ Mİ?
Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bir diğer detay ise değişimin yalnızca burunla sınırlı olmadığı yönündeki iddialar oldu. Bazı yorumlarda çene dolgusu ve farklı medikal estetik uygulamaların da bu dönüşüme katkı sağlamış olabileceği öne sürüldü.
Kulislerde konuşulanlara göre Kalaycıoğlu, yenilenen imajıyla müzik kariyerinde daha iddialı projelere hazırlanıyor. Görünen o ki ünlü ismin bu değişimi, magazin dünyasında daha uzun süre konuşulacak.