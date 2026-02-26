Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun değişimi olay oldu: “Öncesi-sonrası” kareleri çok konuşuluyor

“DOĞALLIK MI, DEĞİŞİM Mİ?” TARTIŞMASI

Yorumlar ise iki farklı görüş etrafında toplandı. Bir kesim, operasyonun oldukça başarılı olduğunu ve Kalaycıoğlu’nun yüz hatlarının daha yumuşak ve orantılı göründüğünü savundu. Diğer bir grup ise eski halinin daha doğal ve karakteristik olduğunu dile getirdi. Özellikle burun ucundaki incelme ve profil görünümündeki belirgin değişim, estetik müdahalelerin geldiği noktaya dair yeni bir tartışma başlattı.