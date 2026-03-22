Yeniçağ Gazetesi
22 Mart 2026 Pazar
Anasayfa Dünya İsrail'i sarsan casusluk şoku: Demir Kubbe'nin bilgileri İran'a sızdırıldı

İsrail’i sarsan casusluk şoku: Demir Kubbe'nin bilgileri İran'a sızdırıldı

İsrail’de bir yedek asker, Demir Kubbe hava savunma sistemi ile ilgili gizli askerî bilgileri İran istihbaratına aktardığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin kimliği de ortaya çıktı.

Sinan Başhan Derleyen: Sinan Başhan
Kudüs’te yaşayan İsrailli yedek asker 26 yaşındaki Raz Cohen'in Demir Kubbe'nin sırlarını İran'a sızdırdığı açıkladı.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunda hava savunma sistemlerinden sorumlu birimde görev yapan 26 yaşındaki Roz Cohen isimli yedek asker hakkında yürütülen gizli soruşturma sonucunda tutuklama kararı alındı.

Cohen’in aylardır İran istihbaratıyla temas halinde olduğu ve Demir Kubbe sistemine ilişkin hassas bilgileri paylaştığı iddia ediliyor.

TUTUKLANDI

İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunda hava savunma sistemlerinden sorumlu birimde görev yapan bir yedek askerin İran adına casusluk yapmaktan tutuklandığı duyuruldu.

İRAN İSTİHBARATIYLA TEMASTAYDI

Hakkında açılan gizli soruşturma sonrası gözaltına alınan 26 yaşındaki Roz Cohen isimli askerin İran istihbaratıyla aylardır temas halinde olduğu ve Demir Kubbe sistemleri hakkındaki gizli bilgileri sızdırdığı belirtildi.

İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" birimi ve Şin-Bet'in ortak operasyonu sonrası gözaltına alınan asker ve istihbarat sızıntısına ilişkin detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

İSRAİL'İ 4 KATMANLI BU SAVUNMA SİSTEMİ KORUYOR

İsrail’in hava savunma altyapısı dört katmandan oluşuyor:

Demir Kubbe (4-70 km)
Davut Sapanı (40-300 km)
Arrow 2 (500 km)
Arrow 3 (2400 km)

Bu çok katmanlı yapı, farklı menzillerdeki tehditlere karşı İsrail’in hava sahasını korumayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
