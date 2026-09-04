Kaynak: DHA

Alanya Okurcalar Mahallesi'nde dün saat 20.30’da evden çıkan Hasan Kılınç geri dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma ve AKUT ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 50 kişiden oluşan ekip, Hasan Kılınç’ın bulunması için Okurcalar ve Çakallar mahallelerinde arama çalışması başlattı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Kılınç'ın daha önce de benzer şekilde 5 kez kaybolduğu bildirildi.