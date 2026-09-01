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Kaynak: DHA

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Alacalar Mahallesi Şahanlı mevkisinde ikamet eden 56 yaşındaki Eyüp Seçgin, 30 Ağustos günü sabah saat 08.00 sularında ikametinden ayrıldı. Kendisinden uzun süre haber alamayan ailesi ve yakınları, durumu vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbarın ardından bölgede geniş çaplı bir arama operasyonu hayata geçirildi. AFAD ve jandarma birliklerinin yanı sıra mahalle sakinlerinin de destek verdiği faaliyetler, sarp ve engebeli arazide yoğunlaşmış durumda. Arazi taramalarında teknolojik imkanlardan faydalanılarak dron kullanılıyor, aynı zamanda arama-kurtarma köpekleri de çalışmalara katılıyor.

Güvenlik güçleri, Eyüp Seçgin'in yerini bilen ya da kendisini gören vatandaşların en yakın jandarma birimine bilgi vermesini talep ediyor. Bölgedeki iz sürme ve arama faaliyetleri kesintisiz devam ediyor.