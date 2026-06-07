Sanal medya ünlüsü Dilan Polat'ın korumalığını yapan ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı'daki tatil bölgesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alaçatı’daki kanlı pusudaki gizem çözülüyor: Polat ailesinin tetikçilerinde sıcak gelişme - Resim : 1

Cinayet şüphelilerinin İstanbul bağlantılı olması nedeniyle soruşturma dosyası, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.

Alaçatı’daki kanlı pusudaki gizem çözülüyor: Polat ailesinin tetikçilerinde sıcak gelişme - Resim : 2

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarda, cinayeti işlediği tespit edilen şüpheli ile olay öncesinde keşif yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi, saldırıda kullanılan otomatik silahla birlikte İzmir'de yakaladı.

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Alaçatı’daki kanlı pusudaki gizem çözülüyor: Polat ailesinin tetikçilerinde sıcak gelişme - Resim : 4

Olayın ardından İstanbul'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Alaçatı’daki kanlı pusudaki gizem çözülüyor: Polat ailesinin tetikçilerinde sıcak gelişme - Resim : 5

Alaçatı’daki kanlı pusudaki gizem çözülüyor: Polat ailesinin tetikçilerinde sıcak gelişme - Resim : 6