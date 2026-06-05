Kamuoyunun yakından tanıdığı Dilan ve Engin Polat çiftinin yakın korumalığını yapan Can Polat’ın İzmir’in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 şüphelinin gözaltında olduğu cinayet dosyasını yetkisizlik kararı vererek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nde, bir otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan Can Polat, hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın hemen ardından S.A. (23) isimli şüpheli, suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 3’e yükseldi. İstanbul ekipleri, cinayetle ilgili çalışmalara başladı.

Soruşturmayı devralan İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dosya üzerindeki çalışmalarına başladı.

OLAY

Çeşme'ye bağlı Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldığı otelden ayrılmak üzere hazırlık yapan ve aracına doğru yönelen Can Polat, bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan Polat kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İZMİR VALİLİĞİ: "GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ"

Olayın ardından geniş çaplı bir operasyon başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 23 yaşındaki şüpheli S.A.’yı suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla gözaltı sayısı 3’e yükseldi. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada da saat 13.45 sıralarında gelen ihbar üzerine ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiği ve titizlikle yürütülen çok yönlü soruşturmanın artık İstanbul'da devam edeceği bildirildi.