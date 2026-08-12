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Merkez Bankası'nın mevcut tabloda 2026 yılı için yüzde 24 hedefi ve yüzde 26 tahmini bulunduğunu hatırlatan Alaattin Aktaş, beklentisini şu sözlerle özetledi:

"Merkez Bankası çok muhtemeldir ki üçüncü raporda 2026’nın enflasyon hedefini değiştirmez ama tahmini belki 2-3 puan yukarı çeker. 2026 enflasyon hedefinin yüzde 24, tahmininin yüzde 26 olduğunu hatırlatayım."

ENFLASYON RAPORLARINDA DEĞİŞEN SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Geçen yıldan bu yana Merkez Bankası'nın raporlama yaklaşımında önemli güncellemeler yapıldığına dikkat çekildi:

Hedef ve Tahmin Bağı Koparıldı: Geçtiğimiz yılın üçüncü raporuna kadar tahmin aralığının orta noktası tahmin olarak açıklanırken, sonrasında alt-üst tahminden bağımsız olarak taahhüt işlevi gören ara hedefler ilan edilmeye başlandı.

Tahmin Aralığı Uygulaması Kaldırıldı: Bu yılın ikinci raporunda tahmin aralığı uygulamasına son verilerek yalnızca tek bir tahmin ilan edildi.

Geçmiş Dönem Hatırlatması: 2025 yılı için hedef yüzde 24’te sabit tutulurken, ilk raporda yüzde 25-29 olan tahmin aralığı yılın son raporunda yüzde 31-33 seviyesine kadar yükseltilmişti.

"HEDEF SIK SIK DEĞİŞMEYECEK" PRENSİBİ KORUNUYOR

Merkez Bankası’nın ara hedefleri olağanüstü durumlar haricinde sabit tutma politikasını vurgulayan Aktaş, ilk rapor döneminde yüzde 16 olan hedefin, ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan savaş ve tırmanan petrol fiyatları nedeniyle ikinci raporda yüzde 24’e çıkarıldığını hatırlattı:

PETROL FİYATI VARSAYIMLARI

İlk raporda 61 dolar olan ortalama petrol fiyatı tahmini, ikinci raporda 89 dolara revize edilmişti.

BRENT PETROL GERÇEKLEŞMESİ

Yılın ilk yedi ayında Brent petrol ortalaması 75 dolar civarında gerçekleşse de, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı görece ucuz petrol ile maliyetlerin dengelendiği değerlendiriliyor.

YÜZDE 24 TUTMAYACAK AMA DEĞİŞMEYECEK

İlk yedi ayda fiyat artışlarının yüzde 20’ye dayanması sebebiyle yüzde 24 hedefinin tutmasının zor olduğunu belirten Aktaş, Merkez Bankası’nın "varsayım setinde olağanüstü güncelleme olmadıkça hedef değişmez" kuralına bağlı kalacağını vurguladı.

