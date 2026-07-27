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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı sektörel enflasyon beklentileri verileri, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının enflasyon tahminlerinde yavaş da olsa bir gerileme yaşandığını ortaya koydu. Ancak beklentilerdeki düşüş hızının oldukça yavaş olması ve tahminlerin resmi hedeflerin uzağında kalması ekonomideki enflasyonist direncin devam ettiğine işaret ettiğine Ekonomim Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş dikkat çekti.

HEDEFLENEN ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE

Aktaş'ın Merkez Bankası verilerine dayandırdığı köşe yazısında temmuz ayı anketlerinde bir yıl sonrası için enflasyon tahmini piyasa katılımcılarında yüzde 23,95, reel sektörde yüzde 32,50, hanehalkında ise yüzde 44,94 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Mevcut durumda 2027 yılı sonu için belirlenen yüzde 15'lik resmi enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için, önümüzdeki yılın temmuz ayı itibarıyla oranların yüzde 20 seviyelerine kadar inmiş olması gerekiyor.

Aktaş'ın değerlendirmesine göre, açıklanan son beklenti rakamları, nispeten iyimser kalan piyasa katılımcıları hariç tutulduğunda, hedeflenen seviyelerin oldukça üzerinde seyrediyor. Bu yılki enflasyonun yüzde 30 bandında gerçekleşmesi varsayımında bile, tahminlerin katılığının 2027 hedeflerini zorlayacağı öngörülüyor.

TCMB TAHMİN-GERÇEKLEŞME DENGESİ VERİLERİ

TCMB'nin 2022 yılının Ocak ayından bugüne kadar derlediği anket verileri incelendiğinde, yapılan tahminlerin ortalaması, reel sektörün oranlarıyla büyük bir örtüşme gösteriyor. Geçtiğimiz yılın haziran ayında bu yılın haziranı için piyasa yüzde 24,56, hanehalkı yüzde 52,99 oranında enflasyon beklerken, reel sektör yüzde 39,80 tahminde bulunmuştu.

Gerçekleşen yıllık artışın yüzde 32,11 olması, tüm kesimler bir miktar sapma yaşasa da reel sektörün tabloyu en iyi okuyan kesim olduğunu bir kez daha kanıtladı. Enflasyonun son bir yılda yüzde 30,7 ile yüzde 33,5 arasına sıkışması, beklentilerin de yüzde 34 ile yüzde 38 bandında direnç göstermesi fiyatlardaki yapışkanlığı somutlaştırıyor.