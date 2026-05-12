Türkiye’de yıllardır bir türlü dizginlenemeyen enflasyon, sadece mutfağı değil vatandaşın geleceği için ayırdığı "üç kuruş" tasarrufunu da vurdu. TÜİK’in nisan ayı finansal yatırım araçları reel getiri oranlarını değerlendiren Alaattin Aktaş, çarpıcı bir gerçeği gündeme taşıdı: Türkiye’de tasarruf etmek, aslında ekonomik bir kayba rıza göstermek anlamına geliyor.

REEL GETİRİ NEREDEYSE YOK: TABLO "KAN KIRMIZI"

Aktaş’ın hesaplamalarına göre, TÜFE’den arındırılmış veriler yatırımcının yüzünü güldürmüyor. Resmi enflasyon rakamları (TÜFE) baz alınsa dahi, nisan ayında BIST dışında tüm yatırım araçları yatırımcısına kaybettirdi. Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk dört ayda da durum değişmedi; borsa hariç tüm araçların getirisi enflasyonun altında kalarak "negatif" bölgede seyretti.

MEVDUAT SAHİBİ GÖZ GÖRE GÖRE HIRPALANIYOR

Ülke ekonomisine en doğrudan katkıyı sağlayan "mevduat" yatırımı, aslında en çok cezalandırılan alan oldu. Aktaş, mevduat sahibinin durumunu şu sözlerle özetledi: "Reel olarak yıllardır kayba uğrayan ve anaparası azalan mevduat sahibi çaresiz. Bu faizden bir de stopaj düşülünce reel kayıp daha da büyüyor. Mevduat faizinin yüksekliğinden şikayet ediliyor ama tasarruf sahibinin parası enflasyon karşısında her gün eriyor."

ALTIN VE DÖVİZ "ÇARESİZLİK" TERCİHİ

Vatandaşın ekonomiye doğrudan katkısı olmayan altın ve dövize yönelmesini "suçlamak" yerine nedenlerini sorgulamak gerektiğini belirten usta yazar, bu tercihin bir "kaçış" olduğunu vurguladı. Son bir yıllık grafikte külçe altın ilk sırada yer alsa da, son dönemdeki büyük reel kayıplar güvenli limanları bile sarsmış durumda.

SORUN BELLİ: ENFLASYON

Alaattin Aktaş, ekonomideki tüm bu çarpıklığın tek bir sebebi olduğuna işaret etti: Dizginlenemeyen enflasyon. Aktaş, yazısını şu sert uyarıyla noktaladı: "Temel sorun yıllardır üstesinden gelinemeyen enflasyon. Türkiye bu beladan kurtulamadığı sürece ne iş alemi rahat eder, ne işçi, ne memur ne de emekli. Çözüm belli ama o irade bir türlü sergilenemiyor."

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.