Kredi kartı şifresini kolay hatırlamak için seçilen bazı rakam kombinasyonları, sanıldığının aksine güvenliği artırmak yerine dolandırıcıların işini kolaylaştırabiliyor.
Kredi kartı kullananlar dikkat: Dolandırıcılar bu şifreleri saniyeler içinde çözüyor
Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren uyarı geldi. Günlük hayatta masum görünen bazı tercihler, dolandırıcıların kart şifresine ulaşmasını kolaylaştırabiliyor. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
BUNLARI SAKIN ŞİFRE YAPMAYIN!
Uzmanlar, kredi kartı şifrelerinde “0000” gibi kolay tahmin edilebilen rakam dizilimlerinin dolandırıcıların işini kolaylaştırdığı konusunda uyarıyor. Telefon numarasının son dört hanesi ve önemli tarihler de şifre olarak kullanılmamalı. Şifrenin ele geçirildiğinden şüphelenilmesi halinde ise vakit kaybetmeden değiştirilmesi gerekiyor.
Onlar, dolandırıcıların hedefinde olduklarının farkında değil... Sıfır, tek başına bakıldığında yalnızca bir rakam. Ancak kredi kartı şifresi belirlerken kullanıldığında güvenliği ciddi şekilde riske atabiliyor.
OTOMATİK ŞİFRE KIRMA YAZILIMLARI DEVREDE
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bilgisayar programlarının şifreyi bulana kadar çok sayıda kombinasyonu arka arkaya deneyebildiğini belirtiyor:
Şifreleri ele geçirmek için kullanılan yöntemlerden biri de kaba kuvvet algısı. Bilgisayar programları şifreleri bulana kadar çok sayıda kombinasyonu art arda deneyebiliyor. Burada öne çıkan rakam yine sıfır oluyor.
Otomatik şifre kırma yazılımlarının, içerisinde sıfır bulunan ve kolay tahmin edilebilen şifreleri çok kısa sürede çözebildiği belirtiliyor.
“DÖRT SIFIR” GİBİ ŞİFRELERE DİKKAT!
Hatırlaması kolay olduğu için pek çok kişi basit rakam dizilimlerini tercih ediyor. Ancak uzmanlar, özellikle “0000” gibi şifrelerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarıyor.
Dört sıfır, bin, iki bin gibi şifreler saldırganların tahmin listelerinde öne çıkabiliyor.
TELEFON NUMARASI VE ÖNEMLİ TARİHLER DE RİSKLİ
Uzmanlara göre yalnızca sıfırlardan oluşan veya kolay tahmin edilebilen şifrelerden kaçınmak gerekiyor. Telefon numarasının son dört hanesi ya da özel hayattaki önemli tarihler de kart şifresi olarak kullanılmamalı. Çünkü dolandırıcılar, sosyal medya hesaplarından elde ettikleri bilgiler üzerinden kişilerin şifrelerini tahmin etmeye çalışabiliyor.
ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİRMEYİ İHMAL ETMEYİN
Kırık'a göre kart şifresinin düzenli olarak değiştirilmesi ve şifrenin başkasının eline geçtiğinden şüphe edilmesi durumunda vakit kaybetmeden yenilenmesi de büyük önem taşıyor.
Kart şifresini her ay değiştirmek zorunlu bir güvenlik kuralı olarak görülmeli. Şifrenin başkasının eline geçtiğinden şüpheleniliyorsa hemen değiştirmek son derece önemli.