Kredi kartı kullananlar dikkat: Dolandırıcılar bu şifreleri saniyeler içinde çözüyor

“DÖRT SIFIR” GİBİ ŞİFRELERE DİKKAT!

Hatırlaması kolay olduğu için pek çok kişi basit rakam dizilimlerini tercih ediyor. Ancak uzmanlar, özellikle “0000” gibi şifrelerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarıyor.

Dört sıfır, bin, iki bin gibi şifreler saldırganların tahmin listelerinde öne çıkabiliyor.