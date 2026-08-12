Tarihi tutulma için geri sayım başladı: Gündüz bir anda geceye dönecek

Yaklaşık 293 kilometre genişliğindeki bu dar hat üzerinde bulunan gözlemciler, gündüzün kısa süreliğine geceye dönüşmesine tanıklık edecek. Ay’ın Güneş’i bütünüyle örttüğü anlarda, Güneş’in dış atmosferi olan korona tabakası özel bir ekipman olmadan çıplak gözle görülebilecek.

Tam tutulma hattının dışında kalan geniş bölgelerde ise etkileyici bir parçalı güneş tutulması izlenecek. İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupa’nın büyük bölümünde Ay, Güneş’in önünden geçerek gökyüzünde belirgin bir kararmaya neden olacak.