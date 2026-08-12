Kuzey Yarımküre’nin belirli bölgelerinde gündüzü kısa süreliğine alacakaranlığa çevirecek 12 Ağustos 2026 tam güneş tutulması; Grönland, İzlanda ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu sınırlı bir hat üzerinden tam olarak izlenebilecek. Avrupa’nın büyük bölümü ise bu gök olayına parçalı tutulma olarak tanıklık edecek.
Tarihi tutulma için geri sayım başladı: Gündüz bir anda geceye dönecek
12 Ağustos’ta gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşanacak. Bazı bölgelerde gündüz kısa süreliğine karanlığa bürünecek, Avrupa’nın büyük bölümü ise değişimi izleyecek.Kaynak: Diğer
Kuzey Yarımküre’de heyecanla beklenen 12 Ağustos 2026 tam güneş tutulması, gökyüzünü izleyenlere eşsiz bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor.
Ay’ın Güneş’i tamamen kapatacağı tam tutulma hattı, Arktik Okyanusu üzerinden başlayarak doğu Grönland, batı İzlanda ve kuzey İspanya’yı geçecek, ardından Balear Adaları üzerinden Akdeniz’e ulaşarak sona erecek.
Yaklaşık 293 kilometre genişliğindeki bu dar hat üzerinde bulunan gözlemciler, gündüzün kısa süreliğine geceye dönüşmesine tanıklık edecek. Ay’ın Güneş’i bütünüyle örttüğü anlarda, Güneş’in dış atmosferi olan korona tabakası özel bir ekipman olmadan çıplak gözle görülebilecek.
Tam tutulma hattının dışında kalan geniş bölgelerde ise etkileyici bir parçalı güneş tutulması izlenecek. İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupa’nın büyük bölümünde Ay, Güneş’in önünden geçerek gökyüzünde belirgin bir kararmaya neden olacak.
İSPANYA VE KUZEY ROTASI EN POPÜLER DURAKLAR
Gök olayını yerinde izlemek isteyenler açısından kuzey İspanya, en gözde rotalardan biri olarak öne çıkıyor.
Ulaşım kolaylığı ve tutulmanın gün batımına yakın gerçekleşecek olması, İspanya’da kartpostalları aratmayan görüntüler ortaya çıkaracak.
Grönland ve İzlanda’da ise tutulmanın gökyüzünde daha yüksek konumda gerçekleşmesi, Arktik manzaralar eşliğinde çok daha farklı bir atmosfer sunacak.
GÜVENLİ İZLEME YÖNTEMLERİ
Gözlemin gerçekleştirildiği yer neresi olursa olsun, gerekli koruyucu ekipman olmadan Güneş’e doğrudan bakmanın gözler açısından tehlikeli olduğu belirtiliyor.
Tutulmanın parçalı evrelerinde sertifikalı güneş tutulması gözlüklerinin yanı sıra teleskop, dürbün ve kameralara takılan özel filtrelerin kullanılması gerekiyor.
Koruyucu gözlükler yalnızca Ay’ın Güneş’i tamamen kapattığı kısa tam tutulma sırasında güvenle çıkarılabilecek.
Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek.