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Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) enflasyon (TÜFE) hesaplama yönteminde kritik bir hata yapıldığını iddia etti.

İTO'nun aylık ortalama fiyatlar yerine ay sonu fiyatlarını baz aldığını belirten Aktaş, ağustos ayında açıklanan yüzde 1,66'lık enflasyon oranının gerçeklikten uzak olduğunu savundu.

Ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği İTO enflasyon verileri, hesaplama metodolojisi üzerinden yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti. Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İTO'nun enflasyon hesaplamalarındaki teknik bir soruna dikkat çekerek kuruma, "İTO ne yaptın İTO!" sözleriyle seslendi.

MOTORİN FİYATLARINDAKİ ÇELİŞKİ HATAYI ELE VERDİ

Aktaş'ın tespitlerine göre, enflasyon sepetindeki fiyatların ay ortalamasına göre hesaplanması gerekirken, İTO hesaplamalarında doğrudan "ay sonu" fiyatlarını baz alıyor.

Bu metodolojik sapmanın ağustos ayı motorin fiyatlarında net bir şekilde ortaya çıktığını belirten Aktaş, iki hesaplama yöntemi arasındaki uçurumu şu verilerle gözler önüne serdi:

Kurumun baz aldığı yönteme göre ağustos ayında motorin fiyatları yüzde 4,3 düştü.

Enflasyon hesaplamalarında dikkate alınması gereken asıl standarda (aylık ortalama) göre ise motorin fiyatlarında yüzde 11,7 oranında artış yaşandı.

"SADECE AKARYAKIT DEĞİL, ÇOĞU KALEM İÇİN GEÇERLİ"

İTO'nun aylık enflasyonu hesaplarken motorini gerçekte arttığı halde yüzde 4,3 ucuzlamış gibi sepete yansıttığının altını çizen Aktaş, bu durumun tablonun bütününü bozduğunu ifade etti. Aktaş, "İTO, enflasyonu motorin yüzde 4,3 ucuzlamış gibi hesapladı. Dolayısıyla ağustos için açıklanan yüzde 1,66 TÜFE artışı gerçeği yansıtmaktan uzak. Bu yanlışlık yalnızca motorin değil, çoğu kalem için geçerli" dedi.