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İstanbul Ticaret Odası (İTO), "2026 Ağustos Ayı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi" verilerini duyurdu.

Ağustosta bir önceki aya göre enflasyon yüzde 1,66 yükseldi. Endeksin yıllık artışı ise 2026 Ağustos'ta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,96 olarak belirtildi.

AYLIK BAZDA EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİMDE

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde ağustosta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 17,28 ile eğitim harcamaları grubu oldu. Alkollü içecekler ve tütün grubundaki artış yüzde 8,22 olurken, konut harcamalarında fiyatlar yüzde 2,32 artış kaydetti.

Ulaştırma grubunda yüzde 1,43, ev eşyasında yüzde 1,41, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,35, eğlence ve kültürde yüzde 1,11 artış görüldü. Haberleşme harcamaları yüzde 0,86, lokanta ve oteller grubu yüzde 0,72, gıda ve alkolsüz içecekler grubu ise yüzde 0,20 oranında artış yaşandı.

Giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar yüzde 0,08 gerilerken, sağlık harcamalarında herhangi bir fiyat değişim gerçekleşmedi.