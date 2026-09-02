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Türkiye ile Yunanistan arasında sınır aşan organize suç örgütleriyle mücadele ve adli iş birliği kapsamındaki temaslar üst düzeyde devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Gürcistan ziyaretinin ardından, Adalet Bakanı Akın Gürlek de Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yoluyla bir araya geldi. Görüşmede iadesi istenen isimler gündeme geldi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİ GENÇLERİ HEDEF ALIYOR"

Türkiye GazeBakan Gürlek, suç örgütlerinin artık geleneksel yapıların ötesine geçerek teknolojik imkanlardan ve sosyal medya platformlarından aktif şekilde yararlandığına dikkat çekti. Özellikle gençleri suç ağlarına çekmek için yeni yöntemler geliştiren bu yapıların; uyuşturucu ticareti, kara para aklama, kasten öldürme, yağma ve tehdit gibi birçok suçu örgütsel bir düzende işlediğini vurguladı. Uluslararası bağlantıları bulunan bu örgütlerin sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdikleri ülkelerin de kamu düzeni ve güvenliği açısından büyük tehdit oluşturduğunu belirtti.

Y UNANİSTAN'DAN İADESİ İSTENEN İSİMLER GÜNDEME GETİRİLDİ

Görüşmede Türkiye'nin Yunanistan'dan kırmızı bültenle aranan bazı isimlerin iadesine yönelik talepleri net bir şekilde iletildi:

"Bayğaralar" suç örgütü lideri olduğu belirtilen ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "kasten öldürme" suçlarından aranan Bayğara'nın iadesi görüşmede istendi. Normal şartlarda 31 Temmuz 2026'da yapılması planlanan teslimatın, cezaevinde çıkan olaylar ve AİHM'e yapılan başvuru nedeniyle ertelendiği hatırlatılarak sürecin hızlandırılması talep edildi.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu ticareti yapma" suçlarından kırmızı bültenle aranan Sorguç'un 20 Ağustos 2026'daki teslim sürecinin de AİHM başvurusu sebebiyle aksadığı belirtilerek iadesi istendi.

"Kasten öldürme" ve "silahla birden fazla kişiyle yağma" suçlarından aranan Yeşildağ'ın da Türkiye'ye teslim edilmesi için Yunan makamlarından iş birliği talep edildi.

Bakan Gürlek, bugüne kadarki destekleri için Yunan makamlarına teşekkür ederken, Türkiye'nin de Yunanistan'dan gelebilecek iade taleplerine aynı hassasiyetle yaklaşacağını ifade etti.

YUNAN BAKAN FLORİDİS'TEN AİHM AÇIKLAMASI

Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis, bahsi geçen üç dosya için de aslında iade kararlarının alındığını ve bu kararların Yunan hükümeti tarafından onaylandığını belirtti. Ancak Ramazan Bayğara ile Nedim Sorguç'un teslim işlemlerinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) gelen geçici tedbir kararları yüzünden bekletildiğini, şu an AİHM'in nihai kararının beklendiğini ifade etti.