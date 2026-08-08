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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakan Mustafa Çiftçi Büyükçekmece Adliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan da basın açıklamasında bulundu.



Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Büyükçekmece Adliyesi'nde bir araya gelerek kara para, yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarına karşı kararlı bir mücadele yürüteceklerini açıkladı.

Adalet Bakanlığı, 24 Nisan 2026'da Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı kurarak uzmanlaşma, veri analizi ve koordinasyonu kurumsal hale getirdi.

22 Haziran 2026'da organize suç örgütleriyle mücadelede bütüncül bir çalışma çerçevesi oluşturuldu, suç gelirlerinin takibi ve malların tedbiri etkinleştirildi.

Mücadele anlayışının günübirlik olmadığı, dosya açmakla yetinilmeyip delil ve para izinin takip edildiği, firarilerin yurt dışında da arandığı belirtildi.

Uyuşturucu, sokak çeteleri ve sanal kumar suçlarıyla mücadelede suç zincirinin tüm halkalarını kapsayan organize bir mücadele yöntemi esas alınıyor.

Son 6 ayda Türkiye genelinde binlerce operasyon gerçekleştirildi, on binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı ve suçtan elde edilen yüz milyonlarca lira, yüksek miktarda döviz ve milyarlarca lira değerinde uyuşturucu madde soruşturma ve tedbir süreçlerine dahil edildi.

Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında uzmanlaşma artırılacak, kripto varlıklar ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen yöntemlere karşı teknik kapasite güçlendirilecek.

"Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır. Adalet, vatandaşımızın sokağında kendisini güvende hissetmesi, gencimizin zehir tacirlerinden korunması, alın terinin yasa dışı bahis ve dolandırıcı şebekelerine teslim edilmemesi, suçtan elde edilen kazancın meşru ekonomiye sızmasının önlenmesidir.



Sokak çetelerinin kirli zihinleriyle akli melekeleri gasp edilmiş çocuklarımızı ve gençlerimizi vatandaşlarımızın helal ticaretine karşı haraç ve tehdit usulü olarak kullanmalarının önüne geçmeye devam edeceğiz.



Adalet Bakanlığı olarak 24 Nisan 2026'dda Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlarla MÜcadele Daire Başkanlığı'nı kurduk. Böylece uzmanlaşmayı, veri analizini ve başsavcılıklar arasında koordinasyonu kalıcı bir kurumsal yapı haline getirdik.

22 Haziran 2026 tarihinde ise organize suç örgütlerinin bütüncülü biçimde yürütülmesi, suç gelirlerinden izlenmesi, mallar ve tedbirlerini etkin bir şekilde uygulanması ve iller arası eş güdüm konusunda ortak bir çalışma çerçevesi oluşturduk.

'MÜCADELE ANLAYIŞIMIZ GÜNÜBİRLİK DEĞİL'

Bizim mücadele anlayışımız günübirlik bir anlayış değildir. Bu anlayış dosyayı açmakla yetinmeyen, delili takip eden, paranın izini süren, firariyi yurt dışında da arayan ve suç ekonomisini sürdürülemez hale getirmeyi amaçlayan kararlı bir mücadele anlayışıdır.

'UYUŞTURUCU, SOKAK ÇETELERİ VE SANAL KUMARDA ORGANİZE MÜCADELE YÖNTEMİNİ ESAS ALIYORUZ'

Şunu açıkça ifade etmek isterim ki uyuşturucu, sokak çeteleri, sanal kumar suçları ile mücadelede suç zincirinin bütün halkalarının sorumluluğunu ortaya çıkaran organize bir mücadele yöntemini esas alıyoruz. Bu doğrultuda başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarımızla entegre bir biçimde sahadaki pratik çalışma metotlarını geliştiriyoruz. Suç ve suç örgütleriyle daha hızlı ve daha etkin bir mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hızlı hayata geçiyoruz.

DEVLET VE MİLLET DÜŞMANLARINA SESLENİYORUM: ADALETİN TECELLİSİ ARTIK DAHA HIZLI OLACAK

Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır.

Aziz İstanbullular son 6 ayda Türkiye genelinde mücadeleleri rakamsal olarak bakarsak örgütlü narkotik ve ekonomik suçlarla daire başkanlığı çalışmaları ile 81 il Cumhuriyet başsavcılığımız koordinasyonu kapsamında 2026 yılının Şubat Temmuz döneminde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç yapılanmalarına yönelik binlerce operasyon gerçekleştirdik.

On binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çok sayıda şüpheli tutuklandı. Çok sayıda şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. 22 Haziran tarihli genel gemi doğrultusunda organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz daha da güçlenirken suçtan elde edilen 100 milyonlarca lira ile yüksek miktarda döviz, milyarlarca lira değerindeki uçturucu madde ve üretim girdileri, binlerce taşınmaz araç, bank hesabı, şirket ve finansal işletme, soruşturma ve tedbir süreçlerine dahil edildi. Yasa dışı, bariz sitemleri, kripto varlık hesapları hakkında gerekli işlemler yapılırken, tespit edilen toplam işlem hacmi 1 trilyon Türk lirasını aşmıştır.

Operasyonlarımızın ayrıntıları, güncel veriler Adalet Bakanlığımızın resmi yayın organları aracılığıyla zaman zaman kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu rakamların her biri kapsamlı soruşturmaları, titizleri toplama süreçlerinde Cumhuriyet Savcılarımız ve kolluk birimlerimizin yoğun emek ve mesailerini göstermektedir.

'ÖRGÜTLÜ SUÇ KAYIT DIŞI EKONOMİ VE KARA PARA MESELESİDİR'

Bu tablo bize şunu söylüyor. Örgütlü suç yalnızca bir asayiş meselesi değildir. Aynı zamanda devasa kayıt dışı bir ekonomi ve kara para meselesidir. Bu nedenle bundan sonra da suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara da yöneleceğiz.

Suç gelirini korumayan, parasını sisteme sokamayan, taşınmazını ve şirketini kullanamayan örgüt ayakta kalamaz. Bu konuda kararlıyız. Sayın İçişleri Bakanımızla da bugün aslında kararlı olduğumuzun görüntüsünü vermek için bir araya geldik.

Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi ve toplumumuzun her kesimini tehdit eden, ülkemizin gelecek nesillerini, ekonomik anlamda çekirdek ailelerimizi çökerten, ticaretimizi ve ekonomimizi sekteye uğratan uyuşturucu belası, sanal bahis, kumar ve sokak çeteleriyle mücadelede artık yeni bir boyuta geçeceğiz.

Hukuk sistemimizdeki eksiklikleri giderecek vatandaşlarımıza ve devlet ciddiyetine ile can ve mal güvenliğinin teminatını en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Önümüzdeki dönemde 5 alana özellikle yoğunlaşacağız. Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında iktisatlaşmayı artıracağız.

Kripto varlıklar, ekonomik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen atla yöntemlerine karşı teknik kapasitemizi güçlendireceğiz. Uluslararası adli yardımlaşma ve iade ortak soruşturma süreçlerini hızlandıracağız. Savcılarımızın örgütlü suç, narkotik ve mali analiz alanındaki uzmanlığını sürekli eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu sebeple uyuşturucu şebekeleri, sanal bahis ve kumar yapıları, sokakçıkları dair tüm bilgiler yapıların kılcal damarlarına kadar inerek adalet onunla hukuk onunla hesap soracağız.

Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Suç örgütlerinin büyüklüğü, uluslararası bağlantıları, finansal gücü veya kullandıkları teknolojinin karşı karmaşıklığı bizi yolumuzdan çeviremez. Devletimizin imkanları, kurumlarımızın tecrübesi ve hukukun kudreti her türlü suç yapılanmasından üstündür. Bu mücadelede göre yapan Cumhuriyet savcılarımıza, hakimlerimize, emniyet ve jandarma teşkilatımıza, sahil güvenlik ve gümrük birimlerimize, MASAK ve adli tıp kurumu personelimize, bakanlığımızın bütün çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uluslararası işbirliği süreçlerine katkı sunan muhatap kurumlara da şükranlarımı ifade ediyorum. Hedefimiz nettir. Suçun kazanç kapısı olmadığı, gençlerimizin zehirden korunduğu, vatandaşımızın emeğinin güvence altına alındığı ve herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye'dir. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya sabırla ve hukuktan ayrılmadan devam edeceğiz."