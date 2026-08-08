PKK'lılara siyaset yapma imkanı sunan çerçeve yasa görüşmelerinde komisyonda sık sık tansiyon yükseldi. Çerçeve yasa tasarısı İYİ Parti'nin ret oyuna karşın diğer partilerin evet oyuyla komisyondan geçti. Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, komisyon üyelerine "Razı mısınız?" diyerek seslendi.

Dalgın'ın sözleri şöyle:

Şimdi bu büyük lafları konuştuk. Bir takım teorileri konuştuk. Bir de bu işin pratiği var. Yani pratiği nedir? Bir takım militanlar inecekler, bunların terör ve savaşma tecrübesi olacak ve bu insanların bir kısmı... Komşunuz olmasına razı mısınız? İş ortağınız olmasına razı mısınız? Arabanızı sürtüğünüzde karşınıza gelmesine razı mısınız? Alacak verecek ilişkisine girmeye razı mısınız? Kendiniz razı mısınız, çocuklarınızın, eşinizin, dostunuzun, kardeşinizin böyle olmasına razı mısınız? Yani karşı karşıya kaldığımız gerçek, reel mesele budur."