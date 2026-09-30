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İzmir Çiğli Belediyesi’nde Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın CHP’den istifa ederek AK Parti'ye katılmasıyla başlayan siyasi hareketlilik, belediye yönetiminde istifa depremine sebep oldu.

YENİ ATAMALAR BEKLENİYOR

Ege'de Sonsöz'ün aktardığına göre, Yıldız’ın parti değiştirme kararının ardından duruma tepki gösteren

belediye üst yönetiminde ilk ayrılıklar yaşandı. Belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten meclis üyesi Şahin Çalı ile Belediye Başkan Yardımcısı Ronay Gezici, görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İstifaların ardından Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın boşalan belediye başkan yardımcılığı makamlarına kısa süre içerisinde iki yeni atama yapacağı öğrenildi.

Belediyedeki bu ani görev değişimleri ve siyasi gelişmeler yerel kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor.