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TKP Çiğli İlçe Örgütü, Onur Emrah Yıldız’ın AK Parti’ye geçişini protesto etmek amacıyla Çiğli Belediyesi önünde bir araya geldi. Eylemde basın açıklaması yapılırken, Yıldız’ın belediye başkanlığından istifa etmesi çağrısında bulunuldu.

Basın açıklamasını TKP Çiğli İlçe Başkanı Çağlar Özkan okudu. Özkan, Yıldız’ın parti değiştirmesinin Çiğli halkının iradesine yönelik bir müdahale olduğunu savundu. Eylemin ardından ilçe örgütü, Yıldız’ın istifasını talep eden imza kampanyası başlattığını açıkladı.

“ZÜBÜKLERİN HANGİ PARTİDEN OLDUĞUNUN ÖNEMİ YOK”

Eylem sırasında konuşan TKP Çiğli İlçe Başkanı Çağlar Özkan, 31 Mart yerel seçimlerine “Zübüklerden Kurtulacağız” sloganıyla hazırlandıklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Çiğli halkının oylarıyla bir partiden seçilen belediye başkanının, bugün kentleri parsel parsel satan, kamu kaynaklarını yağmalayan bir partiye geçişine karşı buradayız. Bizim için zübüklerin hangi parti amblemiyle seçime girdiğinin bir önemi yoktu. Çünkü zübükler önce kendi ceplerini, müteahhitlerin ve patronların çıkarlarını düşünür. Onlar için asıl önemli olan, kentin yağmasından ortaya çıkan paranın kimin cebine gireceğidir. CHP’den belediye başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız, bir zübük edasıyla AKP’ye geçmiştir.”

“ÇİĞLİ’NİN KAYNAĞI VAR, ÇÖZÜM ÇALMAYARAK YÖNETMEK”

Belediyenin kaynak sıkıntısı yaşadığı yönündeki gerekçelerin kabul edilemeyeceğini belirten Özkan, ranta dayalı belediyecilik anlayışına tepki göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çiğli’nin kaynağı var. Çiğli’nin kaynağını geçtiğimiz dönemlerde yağmalayanlardan hesap sorarak işe başlarsanız Çiğli’nin ne kadar büyük bir kaynağa sahip olduğunu görürsünüz. Bizim yönettiğimiz belediyelerde kaynak mı vardı? Ovacık’ta, Tunceli’de kaynak mı vardı? Kayyumun borçlarını da ödedik, hizmet de götürdük. Nasıl yaptık bunu? Çok basit bir yöntemle kardeşler: Çalmayarak! Sadece çalmayarak ve patronların belediye binasına girmesine izin vermeyerek. Onur Emrah Yıldız’ın seçildiği günden bugüne kadar tek bir müteahhidin işi bile aksamamıştır. İstedikleri imar, kat izinleri ve ruhsatları verilmiştir.”

“DERHAL İSTİFA ETMELİ VE O KOLTUĞU BOŞALTMALIDIR”

CHP ile AKP arasında halk ve emekçilerin çıkarları bakımından temel bir farklılık bulunmadığını ileri süren Özkan, belediye başkanının parti değişikliğinin halkın iradesini yok saydığını savundu.

Özkan, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Bu geçişin meşru hiçbir yanı yoktur! Halkın iradesini, 25 yıldır ülkeyi yöneten ve yağma düzeninin taşıyıcılarından biri olan bir partiye peşkeş çeken bir kişinin o koltukta bir dakika bile oturmaya hakkı yoktur. Onur Emrah Yıldız derhal istifa etmeli ve o koltuğu boşaltmalıdır! Çiğli’yi zübüklere bırakmayacağız, zübüklerin ensesinde olacağız!”

Basın açıklamasının ardından TKP Çiğli İlçe Örgütü, Çiğli halkının iradesine sahip çıkmak amacıyla Onur Emrah Yıldız’ın istifasını talep eden imza kampanyası başlattığını duyurdu.