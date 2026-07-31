MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümündeki sır perdesi aralanıyor: Yedek anahtar detayı

İçeri giren grup, durumu henüz bilmedikleri için ilk etapta herhangi bir resmi ihbarda bulunmamıştı. Ancak yatak odasına yöneldiklerinde, Kaşıkçı'yı yatağında yatar pozisyonda ve bir elini komodine doğru uzatmış halde hareketsiz yatarken buldular.