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Kaynak: ANKA

Siyasette yeni bir ittifak ve birleşme süreci gündeme geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmelerin belirli bir aşamaya geldiğini açıkladı.

Bekin, iki parti arasındaki temasların olumlu bir düzlemde devam ettiğini belirterek yakın dönemde somut gelişmeler yaşanabileceğinin sinyalini verdi.

"GÖRÜŞMELER BELLİ BİR DÜZEYE GELMİŞ VAZİYETTE"

"Saadet Partisi ile birleşme" konusu hakkında konuşan Doğan Bekin, yürütülen sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bekin, “Zaten biz bir süreç yürütüyoruz. Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmeler belli bir düzeye gelmiş vaziyettedir. Görüşmeler çok güzel bir düzlemde devam ediyor. İnşallah yakın bir gelecekte bu konuyla ilgili çok somut adımlar atılacağını şimdiden ifade etmek isterim” dedi.

GELECEK PARTİSİ'NİN FESİH KARARI SONRASI SÜREÇ HIZLANDI

Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi'ni feshetme kararı aldığını açıklamasının ardından, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nin oluşturduğu Yeni Yol Partisi yeniden gündeme geldi.

20 milletvekiliyle grup kuran Yeni Yol Grubu'nun geleceği de siyasi kulislerin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Gelecek Partisi'nin dört milletvekili, fesih kararının ardından Yeni Yol Grubu çatısı altında siyasi faaliyetlerine devam edeceklerini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi'nin ise söz konusu siyasi partilerle bir süredir ittifak ve iş birliği çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

"YENİ GÜÇLÜ BİR OLUŞUM ORTAYA ÇIKACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"

Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı ve siyasi partilerin birleşip birleşmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Bekin, diğer siyasi partilerin de sürece katılım sağlayacağını tahmin ettiğini söyledi.

Bekin, “Yakın dönemde nasıl bir şekillenme olacağını şimdiden tahmin yürütmek mümkün değildir. Fakat bu konuda da gerekli hassasiyetin gösterileceğini ve yeni güçlü bir oluşumun ortaya çıkacağını tahmin ediyorum çünkü bütün bu siyasi partilerde çok büyük bir istek var bu konuda” ifadelerini kullandı.

YENİ YOL GRUBU İÇİN KARAR MKYK'DA VERİLECEK

Yeni Yol Grubu'nun düşmemesi için destek verip vermeyecekleri sorulan Bekin, böyle bir konunun gündeme gelmesi halinde kararın parti yönetiminde alınacağını belirtti.

Bekin, konunun parti MKYK'sında ve Başkanlık Divanı'nda görüşüleceğini, Genel Başkan'ın MKYK'yı toplamasının ardından istişareler sonucunda karar verileceğini söyledi.

DAVUTOĞLU İLE DAHA ÖNCE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Doğan Bekin, Ahmet Davutoğlu ile daha önce çeşitli konularda görüşmeler gerçekleştirildiğini de açıkladı.

Bekin, özellikle ilhak konusunda görüşmeler yapıldığını ancak sürecin daha sonra gerçekleşmediğini belirterek, Gelecek Partisi'nin ilerleyen dönemde kendileriyle birlikte hareket etmesini umduklarını ifade etti.

Siyasette yeni bir oluşum ihtimali tartışılırken, Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmelerin önümüzdeki dönemde nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.