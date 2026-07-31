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Özgür Özel ve 91 milletvekilinin CHP'den ayrılmasının ardından gözler bugün yapılacak MYK toplantısında. Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'te parti genel merkezinde MYK üyeleriyle bir araya gelecek.

Toplantının gündeminde, son dönemde yaşanan teşkilat değişiklikleri, il örgütlerindeki yeni yapılanma ve parti içindeki gelişmeler yer alıyor.

55 İL BAŞKANLIĞI İÇİN KRİTİK DEĞERLENDİRME

Bugüne kadar 55 il başkanını görevden alan Kılıçdaroğlu'nun, boşalan il başkanlıklarına yapılacak atamaları MYK toplantısında ele alması bekleniyor.

Öte yandan, temmuz sonunda yapılması planlanan il başkanları toplantısının da ağustos ayının ilk haftasında gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor.

SELİN SAYEK BÖKE VE GÜL ÇİFTÇİ GÜNDEMDE

Toplantının dikkat çeken başlıklarından birinin de CHP'de kalan Özgür Özel'e yakın isimler Selin Sayek Böke ile Gül Çiftçi'nin durumu olacağı öne sürüldü.

İddialara göre, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye katılmayan iki ismin durumu MYK'da değerlendirilecek. Parti kulislerinde, mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönmesi ihtimaline karşı iki ismin CHP'de bırakıldığı konuşulurken, bazı parti kurmaylarının Böke ve Çiftçi hakkında disiplin sürecinin başlatılabileceğini dile getirdiği iddia edildi.

Öte yandan TV100'ün haberine göre, Genel Merkez kaynakları tarafından konuya ilişkin yapılan açıkalamada, "Bu arkadaşlar her yerde CHP'yi eleştiriyor. Yeni Parti'ye üye olması için bağış yapılması için çağrı yapıyor. Bu nerede görülmüş? Buna izin vermeyiz. Bu arkadaşlar ya kendi bulacak ya biz bir karar vereceğiz" denildi.

MİLLETVEKİLLERİNİN DEKLARASYONU DA GÜNDEMDE

Toplantıda ayrıca CHP'nin yeni grup yönetiminin belirlendiği kapalı oturumun ardından deklarasyon yayımlamaya hazırlandığı belirtilen milletvekillerine ilişkin gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

CHP kulislerinde yaşanan hareketlilik sürerken, MYK toplantısından çıkacak kararların parti yönetiminde yeni adımların habercisi olabileceği değerlendiriliyor.

CHP'nin yeni grup yönetiminin belirlendiği kapalı toplantıya 44 milletvekilinden 19'u toplantıya katılmamış, 15 milletvekili toplantıyı protesto etmişti.