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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in bu hafta AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 30 bini aşkın usulsüz ve deprem riski taşıyan konut için İBB meclisinden ruhsat izni geçirmeye çalışmış; bu talep İBB Meclisi'nde reddedilince Bingöl ve CHP arasında ipler kopmuştu.

Şile Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet soruşturması kapsamında belediye başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmış, Sacit Terzi belediye başkanvekili seçilmişti.

AK PARTİ'DE TOPAL ÖRDEK OLMAMA HAMLESİ

İstanbul'un 3 ilçesi, (Tuzla, Şile ve Çekmeköy) bu hafta AK Parti'ye geçiş için hazırlanıyor. Ancak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul için kullandığı 'topal ördek' çıkmazını bir kez daha deneyimlemek istemiyor. Bu sebeple Erdoğan, belediye başkanlarına "Meclis çoğunluğunu getirin, rozeti öyle alın" diyor.

Hatırlanacağı üzere Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa ettikten sonra uzunca bir süre bekletilmişti. Belediye meclisinde CHP'nin 27, Cumhur İttifakı'nın ise 18 üyesi bulunuyordu. Özarslan'ın AK Parti'ye geçişi 7 üyeyi ikna etmesi sonucu gerçekleşmiş, böylece belediye meclisi çoğunluğu da 25-20 Cumhur İttifakı lehine olmuştu.

TUZLA, ŞİLE VE ÇEKMEKÖY AK PARTİ'YE GEÇİYOR

İstanbul'da da AK Parti'ye geçmesi beklenen 3 belediye başkanı için Keçiören formülü uygulanacak. Buna göre geçiş yapacak olan belediye başkanları, meclis çoğunluğunu getirmeden AK Parti'ye geçemeyecek.

ERDOĞAN MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU DA İSTİYOR

Peki bu formüle göre Tuzla, Şile ve Çekmeköy'de kaç meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesi gerekiyor?

Tuzla Belediyesi'nde meclis dağılımı şöyle:

CHP: 23

AK Parti: 12

MHP: 1

AK Parti'nin Tuzla'da meclis çoğunluğunu elde edebilmesi için eren Ali Bingöl'ün en az 6 meclis üyesini de yanında götürmesi gerekiyor.

Şile Belediyesi'nde meclis dağılımı şöyle:

CHP: 8

AK Parti: 4

Bağımsız: 2

MHP: 1

Şile belediye başkan vekili Sacit Terzi'nin AK Parti'ye geçebilmesi için meclisten toplamda 2 üye götürmesi yeterli olacak.

Çekmeköy Belediyesi'nde meclis dağılımı şöyle:

CHP: 22

AK Parti: 12

MHP: 2

Bağımsız: 1

AK Parti'nin Çekmeköy Belediyesi'nde meclis çoğunluğunu elde edebilmesi için Orhan Çerkez'in yanında en az 5 meclis üyesini daha götürmesi gerekiyor.

İZMİR'DE 2 BELEDİYE AK PARTİ YOLCUSU

Siyaset mühendisliğinin işletildiği belediyeler sadece İstanbul ile sınırlı değil. Gamze Eskiköy'ün haberine göre İzmir'de de 2 belediye AK Parti'ye geçmeye hazırlanıyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in AK Parti’ye geçeceği öne sürüldü. Eğer AK Parti bu 2 belediyeyi alırsa, İzmir'deki belediye sayısını 4'e çıkaracak.

Kemalpaşa Belediyesi'nde halihazırda 31 meclis üyesi bulunuyor.

CHP: 18

AK Parti: 10

MHP: 3

Kemal Paşa belediye Meclisinin de AK Parti'ye geçebilmesi için 3 meclis üyesinin AK Parti'ye transfer olması yeterli oluyor.

Tıpkı Kemalpaşa'daki gibi Menderes Belediyesi'nde de 31 meclis üyesi bulunuyor. Bunlardan 18'i CHP, 10'u AK Parti, 2'si bağımsız ve 1'i de MHP'li meclis üyeleri.

Meclisin AK Parti'ye geçmesi için Menderes Belediyesi'nde 4 üyenin AK Parti'ye geçmesi gerekiyor.

Siyasetin sandıkta değil, başkan ve üye transferleriyle yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Siyaset mühendisliğinin geldiği bu nokta her ne kadar seçmenler tarafından hoş karşılanmasa da, YENİÇAĞ olarak meclis aritmetiğini sizler için hesapladık.