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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın belediye personeline yönelik başlattığı uyuşturucu taraması, adli boyuta taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/80263 sayılı soruşturma dosyasına yansıyan resmî yazışmalara göre, 213 personele uygulanan ilk taramada 171 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Belediye şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli yönetim kararıyla, hizmet standartlarını yükseltmek ve iş sağlığı-güvenliğini sağlamak gerekçesiyle personele yönelik gönüllülük esaslı uyuşturucu taraması başlatıldı. Testler, çalışanların açık rızası alınarak, TÜRKAK akreditasyonuna sahip Delta Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirildi.





171 KİŞİNİN SONUCU POZİTİF ÇIKTI

İlk taramada pozitif çıkan 171 personelden 42'sinin ikinci testinde sonuç negatife döndü. Geriye kalan 129 personel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi (kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, satın alma, kabul etme) kapsamında adli işlem başlattı. Soruşturma kapsamında ilgili personelin ifadelerinin alınması ve madde türünün belirlenmesi için biyolojik örneklerin incelenmesi talimatı verildi.