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Mücahit Birinci, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki ile cezaevinde yaptığı görüşme nedeniyle hakkında açılan davada ilk kez hâkim karşısına çıktı.

2 milyon dolar karşılığında tahliye vaadinde bulunduğu ve Kapki'ye gerçeğe aykırı ifade imzalatmaya çalıştığı yönündeki suçlamaları reddeden Birinci, "Bu işin kurbanı olduğumu düşünüyorum" dedi. Kapki'nin avukatı cezaevi görüşmesinin görüntülerinin dosyaya getirilmesini isterken, duruşma 23 Ekim'e ertelendi.

Mücahit Birinci hakkında, Murat Kapki'ye cezaevindeki görüşmede gerçeğe aykırı ifade imzalatmaya çalıştığı ve 2 milyon dolar karşılığında tahliye edileceği yönünde güvence verdiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Birinci duruşmaya katılırken, Kapki devam eden İBB davası nedeniyle salonda bulunmadı.

"PARA KONUŞULMADI"

Cumhuriyet'ten Batuhan Serim'in aktardığına göre, Birinci, Kapki ile görüşmesinin yaklaşık 20-25 dakika sürdüğünü belirterek suçlamaları kabul etmedi. Görüşmenin Kapki'nin talebi üzerine gerçekleştiğini savunan Birinci, vekâletname çıkarmasını istediğini söyledi.

"Meslek sınırının dışına hiçbir zaman çıkmadım" diyen Birinci, "Para meselesi konuşulmadı" ifadesini kullandı. Kapki'ye belirli bir para karşılığında tahliye olacağı yönünde herhangi bir taahhütte bulunmadığını da savundu.

"BU İŞİN KURBANI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Kapki'nin daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını belirten Birinci, iş insanının İBB soruşturmasını "siyasi olarak boşa çıkarma" amacı taşıdığını öne sürdü.

Birinci, "Kendisi de bunu benim üzerimden sağlarken bu işin kurbanı olduğumu düşünüyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

KAPKİ'NİN AVUKATINDAN GÖRÜNTÜ TALEBİ

Murat Kapki'nin avukatı Erdem Nacak ise cezaevindeki görüşmeye ait kamera kayıtlarının dosyaya alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, bu görüntülerin talep edilmesinin hukuken mümkün olup olmadığının ilgili mercilerle görüşülerek değerlendirileceğini bildirdi. Kapki'nin hafta boyunca İBB davasının duruşmalarına katıldığını belirten Nacak, bir sonraki celsenin cuma gününe bırakılmasını talep etti.

Mahkeme, davanın 23 Ekim Cuma günü saat 11.00'de devam etmesine karar verdi.